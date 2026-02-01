עו״ד עמית חדד חשף היום (ראשון) בבית משפט כי המדינה מנהלת מו״מ לתשלום פיצוי בגובה עשרות אלפי ש״ח ״למקורבת לניר חפץ״ על הפגיעה בה. בתגובה, נציג הפרקליטות מתח ביקורת על כך שחדד חושף פרטים מהליך המתנהל בדלתיים סגורות.

נזכיר כי לפני שנה בדיוק, עד המדינה בתיקי ראש הממשלה, ניר חפץ , הגיש תביעת נזיקין על סך של 10 מיליון שקלים נגד המשטרה והפרקליטות על התנהלות החקירה נגדו, תנאיה הקשים, והפגיעה בו, לטענתו. זהו עד המדינה השני שמגיש תביעה כזו, לאחר ששלמה פילבר הגיש תביעה דומה .