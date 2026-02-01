שלושה ימים אחרי שנעצר בפעילות מיוחדת של של המשטרה ושב"כ, נער בן 15 מיצהר שוחרר בעקבות הוראת בית המשפט המחוזי בירושלים

בשבוע שעבר הנער נעצר לאחר שהתלונן שהצמיד האלקטרוני שהוצמד לו הורד בכוח, הוא נעלם נמצא בידי המשטרה. ביום שישי האחרון, בית המשפט המחוזי הורה לשחרר אותו. עו"ד נתי רום מחוננו: "בית המשפט ראה לנגד עיניו את הוראות חוק הנוער ואת זכויותיו של קטין נעדר עבר פלילי"

מעצרו של הנער התרחש לאחר שלפני כחודש בצו חריג ותקדימי עליו חתם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוצמד אזיק אלקטרוני לגופו של המתיישב המנטר את מיקומו של הקטין בכל שעות היממה. בנוסף לאיזוק האלקטרוני הוטל על הקטין צו מעצר האוסר עליו לצאת מהיישוב בו הוא מתגורר.

עו"ד נתי רום המייצג את הקטין מטעם ארגון חוננו הגיש ערר על מעצרו וניהל מאבק משפטי בסופו שוחרר הקטין. החלטת בימ"ש המחוזי הפכה את החלטת שופט בימ"ש השלום אריאל ארליך שקיבל את בקשת המשטרה והאריך את מעצרו של הקטין בחמישה ימים. עו"ד רום מסר: "אני מברך על החלטת בית המשפט המחוזי שראה לנגד עיניו את הוראות חוק הנוער ואת זכויותיו של קטין נעדר עבר פלילי".