טרגדיה קשה במשפחתו של סנופ דוג: נכדתו של הראפר, קודי דרו, נפטרה בגיל 10 חודשים אחרי מאבק בפגייה עקב סיבוך הריון

באירוע טרגי שמזעזע את עולם התרבות, בתו של הראפר סנופ דוג, קורי בראודוס, הודיעה על מותה של בתה התינוקת קודי דרו, שהלכה לעולמה בגיל עשרה חודשים בלבד. הפעוטה, שנולדה פגה בשבוע ה-25 להריון עקב סיבוך רפואי נדיר, נאבקה על חייה במשך תקופה ארוכה בפגייה, עד ששוחררה לביתה בתחילת ינואר האחרון. הבשורה הקשה הגיעה שבועות ספורים לאחר מכן, והותירה את המשפחה בהלם ובצער עמוק.

הלידה המוקדמת והסיבוך החמור

קורי בראודוס, בת 26 ובתו הצעירה של כוכב ההיפ-הופ הוותיק, עברה הריון מורכב שהסתבך בתסמונת HELLP – מצב רפואי מסוכן שמאיים על חיי האם והעובר כאחד. כתוצאה מכך, נאלצה לעבור ניתוח קיסרי דחוף, והתינוקת נולדה שלושה חודשים לפני המועד הצפוי. "הנסיכה הגיעה בחודש השישי", כתבה קורי בפוסט ההודעה על הלידה, כפי ששיתפה באינסטגרם.

לאורך החודשים הארוכים בפגייה, חשפה האם הצעירה את ההתמודדות הרגשית הקשה. "בכיתי ובכיתי, השוויתי והאשמתי את עצמי על כך שלא הצלחתי לתת לה את כל מה שהייתה צריכה. אבל לא משנה מה, אלוהים תמיד מזכיר לי שאני הילדה שלו", סיפרה קורי בראודוס באינסטגרם.

רק לפני 3 שבועות, אחרי עשרה חודשים של טיפולים אינטנסיביים, זכתה קודי לצאת הביתה. "היא בבית. תודה על כל תפילה, כל הודעה, כל גרם של אהבה. אלוהים שמע את כולן", כתבה קורי בפוסט נרגש באינסטגרם.

תגובות המשפחה והארוס

הבשורה על המוות הגיעה בסטורי מצמרר באינסטגרם, שם פרסמה קורי תמונה בשחור-לבן שלה מחזיקה את בתה. "ביום שני איבדתי את אהבת חיי. קודי שלי", כתבה קורי בראודוס בסטורי באינסטגרם, לצד אימוג'י של כנפי מלאך.

ארוסה ובן זוגה, ויין דיוס, הצטרף לשיתוף הכאב והעלה תמונות מהחודשים האחרונים. "אני הכי עצוב מאז שעזבת, קודי. אבל אני יודע שאת בשלום. אבא תמיד אוהב אותך", כתב ויין דיוס באינסטגרם, והוסיף בפשטות: "התינוקת שלי".