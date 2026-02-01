לאחר שנחקר במשטרה בחשד להעסקת שוהה בלתי חוקי – מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך מסתבך. מעדות השב"ח עולה כי אלשיך ידע שהוא מעסיק אותו בניגוד לחוק

התפתחות נוספת בפרשה. בניגוד לטענות אלשיך – מעדות השב"ח עולה שהמפכ"ל לשעבר ידע היטב שהוא מעסיק עובד בניגוד לחוק – ולמרות זאת החליט להמשיך בהעסקתו, כך דווח היום (ראשון) בגלי צה"ל.

כששאלו החוקרים אצל מי עבד, השיב השב"ח אצל "רוני אלש", הוא תיאר את המפכ"ל לשעבר כ"שמנמן ונמוך" והציג את מספר הטלפון שלו – כך נולד החשד נגד אלשיך. מאלשיך טרם נמסרה תגובה.

נזכיר כי ביום שישי האחרון פרסמנו, שמפכ"ל המשטרה לשעבר, רוני אלשיך, נחקר לאחרונה באזהרה בחשד להעסקת שוהה בלתי חוקי (שב"ח). החקירה התנהלה בתחנת מסובים, זאת במסגרת הליך פלילי שנפתח בעקבות מעצרו של תושב שטחים ללא אישורי שהייה.

על פי גורמי החקירה, האירוע החל כאשר שוטרים עצרו שוהה בלתי חוקי לבדיקה שגרתית. במהלך חקירתו, הפתיע העצור את החוקרים וטען כי הועסק על ידי אלשיך. בעקבות העדות המפלילה, זומן המפכ"ל לשעבר למתן עדות ונחקר באזהרה בחשד להעסקה בניגוד לחוק.

אלשיך, שכיהן בתפקיד השוטר מספר אחת עד לפני מספר שנים, בלט בתקופה האחרונה דווקא בזירה הציבורית והפוליטית. הוא התבטא בפומבי ובחריפות נגד מדיניות השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ואף מתח ביקורת על התנהלותו של המפכ"ל המכהן, דני לוי.

אלשיך מסר בתגובה: "לאחר מעצר שב"ח, שטען בחקירתו כי נשלח בעבר על ידי קבלן לטפל בתקלה בנכס שבבעלותי, בדקה המשטרה על ידי מי הועסק השב"ח. החשד הופרך בחקירה. אמשיך להיות אזרח שומר חוק ולהיאבק על הדמוקרטיה והגנה על מערכת אכיפת החוק".