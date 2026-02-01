הכוחות פעלו במספר כפרים במרחב, השמידו אמצעי לחימה ותשתיות טרור, ביניהם: מחסן טילי נ"ט ומחסני אמצעי לחימה. בנוסף, הכוחות השמידו מבנה ששימש במהלך המלחמה את ארגון הטרור לירי טילי נ״ט לעבר שטח מדינת ישראל. צפו בתיעוד

בחודשים האחרונים, כוחות חטיבה 769 פעלו במרחב דרום לבנון להשמדת תשתיות טרור ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה ומנעו ניסיונות שיקום של תשתיות במרחב.

הכוחות פעלו במספר כפרים במרחב, השמידו אמצעי לחימה ותשתיות טרור, ביניהם: מחסן טילי נ"ט ומחסני אמצעי לחימה. בנוסף, הכוחות השמידו מבנה ששימש במהלך המלחמה את ארגון הטרור לירי טילי נ״ט לעבר שטח מדינת ישראל.

הימצאותם של אמצעי הלחימה ותשתיות הטרור במרחב מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון. מדובר צה"ל נמסר כי צה״ל ימשיך לפעול למניעת שיקום ארגון הטרור חיזבאללה ולהסרת כל איום על מדינת ישראל.

מוקדם יותר היום (ראשון) מספר כלים הנדסיים של ארגון הטרור חיזבאללה. התקיפה בוצעה במרחב מזרעת אבודיה, לאחר שזוהו במקום עבודות לשיקום תשתיות טרור של הארגון.

על פי הודעת דובר צה"ל, הכלים ההנדסיים הותקפו בעת ששימשו את פעילי חיזבאללה בשטח. במערכת הביטחון רואים בחומרה את הניסיונות הללו, ומדגישים כי מדובר בצעד שנוגד את הסיכומים: "פעולות ארגון הטרור חיזבאללה לשיקום תשתיות טרור מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון."

התקיפה היום היא חלק ממדיניות רחבה יותר של צה"ל, שמטרתה למנוע מחיזבאללה להחזיר לעצמו יכולות מבצעיות שנפגעו במהלך הלחימה. בצה"ל שבים ומבהירים כי הצבא עוקב מקרוב אחר הנעשה בשטח ולא יאפשר חזרה למציאות שקדמה להישגי המערכה.