גלי עטרי תקבל את תואר 'אבירת עד' 2026 ממרכז פרס לשלום: כבוד לאחת הזמרות האהובות ביותר בישראל שמלווה אותנו בלהיטים נצחיים ומעצימים כבר למעלה מ-45 שנה

הזמרת האהובה גלי עטרי, שמלווה את התרבות הישראלית זה יותר מארבעה עשורים, זוכה בהכרה על תרומתה המעצימה והממלאת תקווה לחברה הישראלית כולה.

מרכז פרס לשלום ולחדשנות הודיע כי יעניק השנה את תואר "אבירת עד" לשנת 2026 לזמרת גלי עטרי, אחת מהזמרות הגדולות, המצליחות והאהובות ביותר על הקהל הישראלי כבר למעלה מ-45 שנה.

תואר לנשים פורצות דרך

אות אבירות מרכז פרס לשלום ולחדשנות מוענק השנה לנשים פורצות דרך ומעוררות השראה שפועלות בנחישות, במנהיגות, ביוזמה ומהוות דוגמה ומודל לחיקוי לכלל חלקיה המגוונים של החברה הישראלית.

גלי עטרי לתפיסת מעניקי הפרס היא אגדה מוזיקלית מהלכת, המהווה פסקול חיים במוזיקה הישראלית. להיטיה הגדולים הפכו לנכסי צאן ברזל, נשארים רלוונטיים תמיד, עוברים מדור לדור וחודרים ישר ללב.

לאורך הקריירה הענפה שלה ידעה עטרי לבחור שירים מעצימים ומלאי תקווה ואופטימיות. בזכות שיריה הגדולים הפכה למקור השראה, עידוד, חיזוק ותקווה לקהל הרחב בכל הגילאים.

הצלחה מחודשת בשנים האחרונות

בשנתיים האחרונות יצאה עטרי במופע חדש שהפך במהרה למופע המצליח של השנה. המופע גרף ביקורות נלהבות ומילא פעם אחר פעם את היכל התרבות בתל אביב – 8 מופעי סולד אאוט בתוך שנה.

גם השנה כיכבה גלי עטרי בצמרת הזמרות המושמעות ביותר בתחנות הרדיו, עם הרפרטואר האדיר שלה. השיר "אין לי ארץ אחרת" זכה בתואר השיר של המדינה במצעד השירים האהובים בכל הזמנים אי פעם.

"אני מאושרת שהשירים שלי נוגעים ומחזקים כבר למעלה מארבעה עשורים"

גלי עטרי מסרה: "כבוד גדול והתרגשות גדולה לקבל את תואר 'אבירת עד' לשנת 2026 ממרכז פרס לשלום ולחדשנות לצד נשים מעוררות השראה בכל תחומי החיים. אני מאושרת שהשירים שלי נוגעים ומחזקים כבר למעלה מארבעה עשורים, אנשים מכל קשת הגילאים החברה והמגזרים ועכשיו כשאחרון החטופים הוחזר, נוכל להשתקם וגם ללמוד להיות טובים יותר האחד לשני."