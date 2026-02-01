כוחות צה"ל תקפו היום כלי הנדסה של ארגון הטרור שפעלו במרחב מזרעת אבודיה. בצה"ל מבהירים: "זוהי הפרה של ההבנות, נמשיך למנוע את שיקום הארגון"

בפעילות ממוקדת של צה"ל בדרום לבנון, הותקפו היום (ראשון) מוקדם יותר היום מספר כלים הנדסיים של ארגון הטרור חיזבאללה. התקיפה בוצעה במרחב מזרעת אבודיה, לאחר שזוהו במקום עבודות לשיקום תשתיות טרור של הארגון.

על פי הודעת דובר צה"ל, הכלים ההנדסיים הותקפו בעת ששימשו את פעילי חיזבאללה בשטח. במערכת הביטחון רואים בחומרה את הניסיונות הללו, ומדגישים כי מדובר בצעד שנוגד את הסיכומים: "פעולות ארגון הטרור חיזבאללה לשיקום תשתיות טרור מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון."

התקיפה היום היא חלק ממדיניות רחבה יותר של צה"ל, שמטרתה למנוע מחיזבאללה להחזיר לעצמו יכולות מבצעיות שנפגעו במהלך הלחימה. בצה"ל שבים ומבהירים כי הצבא עוקב מקרוב אחר הנעשה בשטח ולא יאפשר חזרה למציאות שקדמה להישגי המערכה.

מדובר צה"ל נמסר לסיכום: "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל ולמניעת שיקום ארגון הטרור חיזבאללה".