הותר לפרסום: הרמטכ"ל אייל זמיר, ביקר בסוף השבוע האחרון בארה"ב ודן עם בכירים אמריקנים ברקע המתיחות מול איראן

הצנזורה התירה כעת (ראשון) לפרסום, כי הרמטכ"ל זמיר ערך בסוף השבוע ביקור עבודה בארצות הברית, שבמהלכו נפגש עם גורמים בכירים בממשל האמריקני, זאת על רקע המתיחות הגוברת מול איראן.

מוקדם יותר היום דווח בגלי צה"ל, כי הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהערכת מצב בימים האחרונים שזו תקופה של חוסר ודאות, ולהערכתו – תקיפה אמריקנית תתבצע בתוך פרק זמן של "בין שבועיים לחודשיים.

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים: השבועות הקרובים ימשיכו להיות מתוחים – מהיום נכנסים ל"עשרת ימי הפג'ר" – שבהם מציינים באיראן 47 שנים למהפכת האייתוללות, ומ-1 בפברואר עד 11 בפברואר הם הימים שבין הגעת חומייני לאיראן לנפילת השאה. בהמשך, באמצע פברואר, יצוינו ימי ה-40 למותם של אלפי מפגינים באיראן בתחילת ינואר, ולכן התקופה המתוחה תמשיך ללוות אותנו.

בישראל מעריכים כי קיימים חילוקי דעות בצמרת האיראנית: המנהיג העליון חמינאי מתנגד לפשרות במו"מ עם ארצות הברית ועדיין מחזיק בעמדות נוקשות ולא פשרניות – לעומתו, בכירים אחרים במערכת האיראנים תומכים במהלך פשרני יותר במו"מ.