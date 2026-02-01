הממשלה אישרה תוכנית מיידית ומשלימה לשיקום וצמיחה דמוגרפית ביישובי גדר הגבול – קריית שמונה, שלומי ומטולה. התוכנית נועדה להבטיח סיוע מיידי לרשויות המקומיות ולטובת התושבים והעסקים במרחב העירוני

הממשלה אישרה היום (ראשון) תוכנית מיידית ומשלימה לשיקום וצמיחה דמוגרפית ביישובי גדר הגבול – קריית שמונה, שלומי ומטולה.

התוכנית נועדה להבטיח סיוע מיידי לרשויות המקומיות ולטובת התושבים והעסקים במרחב העירוני, כצעד ראשון לחיזוק האזור ולביסוס מנועי צמיחה כלכליים ודמוגרפיים ארוכי טווח. במקביל החלה העבודה על תוכנית אסטרטגית ורחבה לשיקום וצמיחת האזור כולו.

עיקרי התוכנית כוללים:

סיוע לעסקים מקומיים ומענק סיוע לתושבים: מתן מענק (באמצעות ארנק דיגיטלי) למימוש בעסקים מקומיים באזור וכצעד תומך לכלכלה באיזור.

צמיחה דמוגרפית ודיור: תקציבים ייעודיים לחיזוק האוכלוסייה הצעירה, מיתוג האזור כיעד מגורים אטרקטיבי ושיפוץ מבנים לצרכי בילוי וקהילה.

האצה כלכלית: הקמת מסלולים ייעודיים לסבסוד שכר לעובדים בהייטק ובתעשייה מתקדמת, ומענקים להוצאות פיתוח באזורי תעשייה ביישובי הגדר.

בריאות ותחבורה: הקמת מוקד חירום רפואי ומרפאת מומחים בקריית שמונה, ובחינת היתכנות להפעלת טיסות סדירות וסבסודן מהמנחת בקריית שמונה למרכז הארץ.

עיר אוניברסיטאית: תוכנית לחיבור העיר קריית שמונה לאוניברסיטת תל-חי, כולל העתקת מבני לימוד לתוך העיר ויצירת חוויה סטודנטיאלית עירונית.

התוכנית תלווה על ידי צוות מנכ"לים בראשות מ״מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הנגב והגליל וראש מנהלת תנופה לצפון כדי להסיר חסמים ולהבטיח ביצוע מהיר בשטח.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: ״קריית שמונה היא עמוד התווך של אצבע הגליל. אנחנו מביאים תוכנית מיידית לשיקום, לפיתוח ולצמיחה של קריית שמונה, שלומי ומטולה. זה יתבטא בחלוקת מענקים לעסקים ולתושבים, והקצאת משאבים גדולים יותר לדיור, לתעשייה, לרפואה, לתחבורה ולאקדמיה – וזה רק השלב הראשון. הממשלה לא רק מחויבת לפיתוח הצפון, אלא גם להבטחת הביטחון של התושבים. אין הכלה, אין הקלות, אנחנו פועלים נגד כל איום בזמן אמיתי ובאופן שוטף – וכך נמשיך לעשות״.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: "התחייבנו שקריית שמונה, שלומי ומטולה לא יישארו מאחור – ואנחנו מקיימים. המנהיגות שלנו נבחנת ביכולת להפוך אתגר להזדמנות היסטורית. לפני שבועיים עליתי יחד עם כל הנהלת האוצר לקרית שמונה לייעול ודיוק ההחלטה. אנחנו משקיעים מאות מיליוני שקלים לא רק בשיקום, אלא בזינוק קדימה. אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על הגיבוי המלא וההובלה ולשותפיי השרים להחלטה. המסר שלנו לתושבי הצפון ברור: אנחנו איתכם כדי לבנות כאן עתיד חזק, משגשג ובטוח לדורות קדימה."

השר במשרד האוצר האחראי על שיקום הצפון והדרום, זאב אלקין: "הקמתה של אוניברסיטת קריית שמונה בגליל היא לא רק מהלך חינוכי אלא היא הצהרה לעתיד הצפון כולו. האוניברסיטה היא מנוע צמיחה שישנה את פני האזור, יחזק את הכלכלה המקומית, ימשוך צעירים, חוקרים ויזמים, ויחבר בין ידע, תעשייה וקהילה. אנחנו בונים כאן עוגן לאומי שייצר הזדמנויות לדור הבא ויהפוך את קריית שמונה לבירת מצוינות, חדשנות ותקווה של הצפון."

שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף: ״אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולחבריי השר בצלאל סמוטריץ׳ והשר זאב אלקין על השותפות והמחויבות לצפון. קריית שמונה, שלומי ומטולה הן לב הגליל ואנחנו נעבוד קשה כדי שיחזרו לצמוח. בישיבת סיעת עוצמה יהודית בקריית שמונה הנחה השר איתמר בן גביר לפעול לקיום ישיבת ממשלה בעיר, ואני מודה לו על הגיבוי לאורך הדרך. אני גאה בדרג המקצועי במשרד הנגב והגליל ובשאר המשרדים שעבד קשה והצליח להוביל את החלטת הממשלה החשובה שהעברנו היום. נמשיך לעמוד לצד התושבים והעסקים עד לחזרה מלאה לצמיחה, ביטחון ויציבות״.