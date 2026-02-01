נוסע שפך בנזין וניסה להצית ילד שישב באוטובוס סמוך לביתר עילית. על פי החשד, הרקע לכך הנו סכסוך בין החשוד לאביו של הקורבן. החשוד נעצר על ידי לוחם זרוע מבצעית יס"מ ׳חץ יהודה׳ ולוחמי צה"ל כשניסה להימלט מהמקום

דרמה באוטובוס: אירוע חריג התרחש הבוקר (ראשון) במהלך נסיעה של אוטובוס בכביש 375 סמוך לביתר עילית, כאשר אדם חשוד ניסה להצית את גופו של ילד בן 12 באמצעות חומר דליק ומצת שאחז בידו. הקורבן, תושב ירושלים שנסע באוטובוס לכיוון בית הספר שלו, נפגע קלות בידיו.

לפי הודעת המשטרה, האירוע התרחש בסביבות השעה 8:45 הבוקר. בשלב מסויים, נהג האוטובוס הבחין במתרחש – והוא עצר את נסיעתו במטרה לאפשר לנוסעים להימלט. החשוד ניסה לנצל זאת לטובתו, אך נלכד על ידי לוחם זרוע מבצעית יס"מ ׳חץ יהודה׳ ולוחמי צה"ל ששהו באזור.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דוברות המשטרה)

מפרטי חקירה ראשוניים עלה כי החשוד – שתואר כתושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו – עלה לאוטובוס לאחר הכנה מוקדמת למעשיו, כשהוא מצוייד בבקבול שהכיל חומר דליק. רק בנס של ממש הוא לא הצליח לממש את זממו עד תום, והוא נעצר כאמור והועבר לחקירה בתחנת עציון מרחב יהודה. בהמשך צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו.

במשטרה אמרו כי בשלב זה מסתמן כי הרקע לאירוע פלילי וחקירת המקרה נמשכת. על פי החשד, הרקע לכך הנו סכסוך בין החשוד לאביו של הקורבן.