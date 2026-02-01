מתאם השבויים והנעדרים תת אלוף במיל' גל הירש, התראיין היום (ראשון) בכאן רשת ב' והתייחס לדבריה של עינב צנגאוקר נגדו.
בדבריו הוא אמר: "היא אמרה לי דברים קשים ביותר לאורך התקופה. היא איימה עליי ברצח לא פעם אחת". הירש סיפר: "היא הודיעה שהיא בדרך לרצוח אותי, ואף הגיעה למתחם שבו הייתי. באירוע הזה היא גם תקפה קצינה באלימות".
לדבריו, למרות האיומים: "לא הגשתי תלונה. נשאלתי על ידי גורמי ביטחון מה בכוונתי לעשות, ואמרתי שאני ממוקד בהשבת החטופים ובתמיכה במשפחות. ביקשתי רק שיהיו ערניים לנושא – ואני אכיל את זה".
לדבריו, הכותרות שפורסמו אינן משקפות את דבריו: "לא אמרתי את הדברים שמיוחסים לי. מי שיבדוק יראה שכותרת בעיתון הארץ חתוכה ומסולפת. אמרתי שפעלנו כל הזמן בתחושת דחיפות ובהילות – 24 שעות ביממה".
על הקשר עם אור לוי: "כשהבעתי רצון לפגוש אותו נאמר לי שזה לא הזמן. אמרתי – בסדר, אין לחץ. ברגע שמתאים לאור, אשמח לפגוש אותו. בהמשך פגשתי אותו בכנסת". לדבריו: "הצעתי לו, כפי שאני מציע לכל משפחות החטופים, להיפגש ולשוחח. עסקתי בהשבתו ללא הרף".
שירי מנתניה
לטנף לטנף לטנף... ככה זה בתעמולה עבור המנהיג העליון.13:14 01.02.2026
