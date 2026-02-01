מתאם השבויים והנעדרים תת אלוף במיל' גל הירש, טוען כי עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, איימה עליו ברצח לא פעם אחת

מתאם השבויים והנעדרים תת אלוף במיל' גל הירש, התראיין היום (ראשון) בכאן רשת ב' והתייחס לדבריה של עינב צנגאוקר נגדו.

בדבריו הוא אמר: "היא אמרה לי דברים קשים ביותר לאורך התקופה. היא איימה עליי ברצח לא פעם אחת". הירש סיפר: "היא הודיעה שהיא בדרך לרצוח אותי, ואף הגיעה למתחם שבו הייתי. באירוע הזה היא גם תקפה קצינה באלימות".

לדבריו, למרות האיומים: "לא הגשתי תלונה. נשאלתי על ידי גורמי ביטחון מה בכוונתי לעשות, ואמרתי שאני ממוקד בהשבת החטופים ובתמיכה במשפחות. ביקשתי רק שיהיו ערניים לנושא – ואני אכיל את זה".

לדבריו, הכותרות שפורסמו אינן משקפות את דבריו: "לא אמרתי את הדברים שמיוחסים לי. מי שיבדוק יראה שכותרת בעיתון הארץ חתוכה ומסולפת. אמרתי שפעלנו כל הזמן בתחושת דחיפות ובהילות – 24 שעות ביממה".

על הקשר עם אור לוי: "כשהבעתי רצון לפגוש אותו נאמר לי שזה לא הזמן. אמרתי – בסדר, אין לחץ. ברגע שמתאים לאור, אשמח לפגוש אותו. בהמשך פגשתי אותו בכנסת". לדבריו: "הצעתי לו, כפי שאני מציע לכל משפחות החטופים, להיפגש ולשוחח. עסקתי בהשבתו ללא הרף".