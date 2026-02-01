הקואליציה מתכננת מהלך שיבלום את בית המשפט העליון. החוק, אם יעבור, ישפיע באופן ישיר על העתירה בפיטורי בן גביר

לקראת הדיון שצפוי להתקיים בבג"ץ בעניין פיטורי השר בן גביר, בקואליציה שוקלים לקדם את חוק דרעי 2, שאושר בקריאה ראשונה ונבלם רגע לפני אישור סופי, כך דווח היום (ראשון) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, החוק, שקודם בחודשים הראשונים של הממשלה, יבטל כל אפשרות של שופטי בג״צ להתערב במינוי/הדחת שרים. מדובר בתיקון לחוק יסוד שיאפשר גם לנאשמים לכהן סביב שולחן הממשלה. החוק קודם בשנת 2023 בשביל דרעי – ונבלם בסופו של דבר לבקשתו. כעת החלה בדיקה פנימית בקואליציה לקידום החוק, הפעם לטובת בן גביר.

חוק דרעי 2 כבר אושר בכנסת בקריאה הראשונה, ואם הקואליציה תחליט לקדם אותו, היא תוכל לאשר אותו באופן סופי בתוך מספר ימים. לפי שעה, לא התקבלה החלטה סופית, ואם כן – הקואליציה תידרש לאצבעות הח״כים החרדים.