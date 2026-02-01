הם כובשים את המסכים, ממלאים קיסריות ושומרים על מסורת בגאווה, אבל ידעתם מה (לא) מחכה להם בצלחת? ביום חגם של האילנות, בדקנו מי מהמפורסמים הסרוגים והמסורתיים בחר ב"חזון הצמחונות והשלום" של הרב קוק

ט"ו בשבט 2026 הוא כבר מזמן לא רק חג של פירות יבשים ותעודות נטיעה. בשנים האחרונות, כשהמודעות לקיימות, צער בעלי חיים ותזונה מהצומח עולה, החג הזה הופך לנקודת חיבור מרתקת בין ההלכה למודרנה.

עוד לפני שהמושג "טבעונות" הפך לטרנד עולמי, כתב הראי"ה קוק זצ"ל על "חזון הצמחונות והשלום", ושואף לעולם שבו האנושות תחזור לתזונה המקורית של גן עדן – תזונה המבוססת על הארץ ועל פירותיה. לכבוד ראש השנה לאילנות, אספנו לכם את הנבחרת שלא ידעתם שוויתרה על הסטייק לטובת ערכים (וקצת יותר טופו). אלו המפורסמים שלא רק מדברים, אלא גם עושים – ומקיימים אורח חיים צמחוני.

אברי גלעד: הקול של החמלה והבריאות

אחד מאנשי התקשורת המשפיעים בישראל, שעבר בשנים האחרונות תהליך עמוק של התקרבות למסורת וליהדות, הוא גם אחד הקולות הבולטים למען צמחונות וטבעונות. אברי גלעד לא רק מדבר על "צער בעלי חיים", הוא חי את זה. בדרכו הייחודית הוא מחבר בין שמירה על הגוף ("ונשמרתם מאוד לנפשותיכם") לבין חמלה על הבריאה, ומוכיח ששולחן שבת עשיר יכול להיות מבוסס כולו על טהרת הצומח.

שולי מועלם-רפאלי: מנהיגות של חמלה

חברת הכנסת לשעבר, מהדמויות האהובות והמוערכות בציונות הדתית, היא צמחונית מזה שנים רבות. עבור מועלם, הבחירה הזו אינה רק עניין תזונתי, אלא חלק מתפיסת עולם רחבה של רגישות לסבל ודאגה לכל מרכיבי הבריאה. היא הוכיחה שניתן להוביל מאבקים ציבוריים נחושים בכנסת, ובו בזמן לשמור על מטבח שכולו חסד וחמלה על בעלי החיים.

תא"ל (במיל') צבי טסלר: "המסביר" הצמחוני

מי שימש טייס מסוקים בחיל האוויר וראש מטה פיקוד העורף, מביא איתו דמות של "איש ברזל" – אבל עם לב רך במיוחד. טסלר, דמות מוכרת במגזר הדתי-לאומי, הוא צמחוני ותיק. הוא מוכיח שאפשר לנהל מערכות ביטחוניות מורכבות ולהיות חלק מהפיקוד הבכיר ביותר בצה"ל, תוך שמירה על עקרון "בל תשחית" וצער בעלי חיים ברמה האישית ביותר.

רותם סלע: המסורת של החמלה

למרות שהיא לא מגדירה את עצמה כדתייה, רותם סלע מחוברת מאוד לשורשים ולמסורת הישראלית, והיא ללא ספק הקול הבולט ביותר במיינסטרים הישראלי למען בעלי החיים. סלע, שצמחונית מילדות, משתמשת בכוחה כדי להעלות מודעות לנושא שמושרש עמוק בעולם הערכים היהודי. עבור רבים, היא ההוכחה שאפשר לשלב הצלחה מסחררת וערכים של אי-פגיעה בחי.

עדי אשכנזי: לא "שטויות", אלא ערכים

הקומיקאית והיוצרת שגורמת לכולנו לצחוק על חיי היומיום שלנו ב"מה זה השטויות האלה", לוקחת את מה שקורה לה בצלחת ברצינות רבה. אשכנזי היא צמחונית/טבעונית אדוקה בשנים האחרונות, ומרבה לדבר על הקשר שבין התזונה שלה לבין דאגה לעתיד הילדים שלה ולעולם שבו אנחנו חיים. היא מוכיחה שאפשר להיות הכי "מיינסטרים" והכי מצחיקה, מבלי לוותר על חמלה בסיסית כלפי כל יצור חי.

בט"ו בשבט הזה, כשאנחנו מברכים על פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל – הזית, התמר והתאנה – אנחנו נזכרים שהחיבור לאדמה הוא גם חיבור לכל מה שחי עליה. המפורסמים הללו מוכיחים שבין אם מדובר בסיבה בריאותית, מוסרית או רוחנית, הצמחונות היא גשר נפלא בין המקורות לבין החיים המודרניים.