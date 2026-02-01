בראיון לפודקאסט אמר השר לשעבר מש״ס כי הנהגת הציונות הדתית מתעלמת, לדבריו, מהפגיעה הרוחנית של צעיריה בצבא, שיבח את תרומתם ללחימה, ותקף את הביקורת כלפי הציבור החרדי גם מצד משפחות שכולות

השר לשעבר מטעם ש"ס, שלמה בניזרי, התבטא בחריפות כלפי הציונות הדתית והשיח הציבורי סביב לימוד תורה, שירות צבאי ושכול, במהלך ראיון לפודקאסט הכול פתוח בהנחיית אבי שושן.

בדבריו אמר בניזרי: "אנחנו לא כמו הציונות הדתית. הם לא מעניינים אותם הילדים שלהם, שהם מבחינה רוחנית". לדבריו, מדובר בעמדה מודעת של הנהגה רבנית: "אני אומר את זה חד משמעית. כי הם רואים שאחוז גדול, 40% בערך, משהו כזה, 50% בצבא נופלים שם מבחינה רוחנית, והרבנים שלהם יודעים את הדבר הזה, והם שותקים".

עוד באותו נושא "הרב יצחק יוסף צודק; הציונות הדתית הם אפיקורסים" 10:21 | חדשות סרוגים 111 8 😢 ❤️

בהמשך הדגיש כי הוא מעניק הערכה מלאה לתרומתם של בני הציונות הדתית לביטחון המדינה: "את כל השבח והטעינה על זה שהם לוחמים, שהם מיישבים את ארץ ישראל. אני נותן להם את כל השבח". עם זאת, לטענתו, אין בכך כדי להצדיק תפיסה מקלה כלפי לימוד התורה: "אתה חושב שלומדים תורה ככה בצד? תורה זה צריך לדעת".

בניזרי התייחס גם לסעדיה דרעי ז"ל, אשר נפל בקרב במרכז רצועת עזה ונראה לומד גמרא במהלך הלחימה בעזה, ואמר: "אני אומר, אני משבח אותו, מפאר אותו, והוא נפטר. ובאמת, אשריו ואשרי חלקו מנוחתו עדן, אין לי שום ספק". לצד זאת, הבהיר כי בעיניו לימוד תורה מחייב מסגרת מחייבת ועמוקה, ולא יכול להתקיים כלימוד אגבי.

על רקע חוק הגיוס, השר לשעבר שלמה בניזרי תוקף בחריפות: ״הציונות הדתית לא מעניין אותם הילדים שלהם". על האם השכולה ללי דרעי: "עושה הסתה פרועה". מתוך ראיון להכול פתוח – הפודקסט של אבי שושן הפודקסט בחסות קבוצת הנדל״ן קבוצת דוניץ אלעד Dunietz-Elad Group ומצולם באולפני @eidomink… pic.twitter.com/zvbJyxPfah — Avi Shushan (@shushan_avi) February 1, 2026



בהמשך עבר בניזרי לביקורת ישירה על התבטאויותיה של ללי דרעי, ואמר: "אימא שלו, שעושה מזה הסתה פרועה נגד הציבור החרדי". לדבריו, עצם השכול אינו מקנה לגיטימציה לביקורת כוללת: "זה שבנה נפטר, אנחנו כולנו כואבים את כאבה ובוכים את בחייה, אבל היא לא יכולה לבוא ולקחת את הסיפור של הבן שלה, לצאת נגד כל גדולי ישראל". הוא הוסיף: "את רוצה לגייס אנשים מהציבור שאת משתייכת אליו? אין לי שום בעיה. את רוצה לבוא ולהטיף לנו מוסר? אנחנו לא יודעים מה זה תורה?"

לקראת סיום התייחס בניזרי לפערים האידיאולוגיים בין הציבורים ואמר: "הם אומרים, התורה שלכם היא לא התורה שלנו. בזה אני מסכים איתם". לדבריו, מדובר במחלוקת עמוקה שאינה חדשה, אך מקבלת ביטוי חריף במיוחד על רקע התקופה הנוכחית.