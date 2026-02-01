מהמאפייה בעיירה קטנה ועד לפסגת הפופ: הארי סטיילס, כוכב וואן דייקשיין לשעבר, חוגג 32 עם 10 עובדות מפתיעות על הקריירה, האופנה, מארוול והגראמי

הוא התחיל כילד מעיירה קטנה באנגליה, עבר דרך The X Factor והפך לאחד הכוכבים הכי מזוהים בעולם. לרגל יום הולדתו ה-32 – קבלו עשר עובדות מעניינות על הארי סטיילס.

1. הוא עבד במאפייה כנער

לפני שהפך לכוכב בינלאומי, סטיילס עבד במאפייה בגיל 16 – עבודה "רגילה" לגמרי, שמככבת לא מעט בסיפורי הילדות שלו.

2. סולן כבר בתיכון

עוד לפני הטלוויזיה והאצטדיונים, הוא הוביל להקה בשם White Eskimo בתקופת התיכון, והופיע איתה בתחרויות מקומיות.

3. באודישן הראשון הוא בכלל הודח – ואז חזר בגדול

ב-2010 הוא הגיע כאמן סולו לאודישנים של The X Factor – לא עבר כמו שחלם, אבל מיד אחר כך חובר לעוד ארבעה מתמודדים, והשאר היסטוריה.

4. הוא האיש שמאחורי השם One Direction

כן, זה פרט שפחות זוכרים: לפי הדיווחים, סטיילס הוא זה שהציע את השם "One Direction" כשהלהקה הוקמה בתוכנית.

5. הפך לשחקן אצל נולאן

קריירת המשחק שלו קיבלה בוסט רציני כשהופיע בסרט של כריסטופר נולאן (2017) – תפקיד שהפתיע גם מי שהכיר אותו "רק" כזמר.

6. הגבר הראשון על שער Vogue

בדצמבר 2020 הוא נכנס להיסטוריה של המגזין כשכיכב לבד על השער – מהלך שעורר לא מעט דיון תרבותי מסביב לעולם.

7. "TPWK" זה לא סתם סלוגן

המשפט Treat People With Kindness הפך לסימן ההיכר שלו, כולל מרצ'נדייז וקמפיינים שגייסו כסף למטרות חברתיות.

8. לקח הפסקה מהרדאר

אחרי Harry's House (2022), הוא לקח זמן, נעלם יחסית מהרדאר, ורק עכשיו חוזר רשמית עם אלבום חדש – הראשון שלו מזה ארבע שנים.

9. שחקן של מארוול

גילם את ארוס, אחיו של תאנוס, בסרט "הנצחיים" – והצטרף רשמית ליקום של מארוול.

10. "Watermelon Sugar" הביא לו גראמי

השיר שכבש את העולם העניק לו את פרס הגראמי הראשון שלו – והפך לאחד הלהיטים הגדולים בקריירה.