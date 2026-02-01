מקבץ אירועי תרבות ותיירות לשבוע הקרוב: גן הברון מנשה מתעורר לאחר 58 שנה, סיורים היסטוריים באלנבי ובכיכר ביאליק, תערוכת גיבורות 7 באוקטובר בחצר כנרת, רסיטל יבגני קיסין בירושלים ופסטיבל ספי ריבלין

גן היסטורי נדלק מחדש אחרי 58 שנות חשכה, סיורים בעקבות אלנבי ו"תול אביב", גיבורות 7 באוקטובר בתערוכה מרגשת, רסיטל של יבגני קיסין ופסטיבל הומור על שם ספי ריבלין – אלה בין האירועים הבולטים בתחום התרבות, ההיסטוריה והתיירות בארץ השבוע.

בית יופה מתעורר: האור חוזר אחרי 58 שנה

לראשונה מאז 1968, נדלק מחדש החשמל בבית יופה – "בית הנהג" – בלב גן הברון מנשה ההיסטורי בכפר סבא. בשנת 1968 כיבתה מרים יופה את האור, נעלה את הדלת ויצאה, לאחר מות בעלה חיים. מאז נותר הבית חשוך. ב-2018 הועבר הגן לטיפול עיריית כפר סבא, ובשיתוף מוזאון כפר סבא, משרד התרבות, המועצה לשימור אתרים ומשפחת אייזנברג החל פרויקט שימור נרחב של הצמחייה והבית.

ביום ראשון, 25 בינואר 2026, חובר הבית לרשת החשמל – צעד משמעותי בדרך לפתיחתו לציבור בהמשך השנה. במקום מתוכנן מרכז בוטניקה, היסטוריה ותרבות, לצד בית קפה שיציע קפה, כריכים ומאפים. בינתיים הגן פתוח ללא תשלום בימי שלישי בין 9:00 ל-12:00.

סיורים בעקבות אלנבי: הלב ההיסטורי של תל אביב

רחוב אלנבי, ששימש עשרות שנים כמרכז התרבותי והבילויי של תל אביב, מוזמן להתגלות מחדש בסיור מודרך. הסיור עובר בין תחנות מרכזיות: המלון הראשון ברחוב, בית הכנסת הגדול (שעובר שינוי צורה), אתרי תרבות ישנים, סגנונות בנייה אקלקטיים משנות ה-20' ובינלאומיים משנות ה-30', חנויות ותיקות (שעונים, צילום, כלי נגינה, ספרים ובולים) וסיפורי בתי קפה, מצעדים ואירועים ציבוריים. הסיור מסתיים בביקור קצר במוזיאון העיר תל אביב–יפו, כולל לשכתו של מאיר דיזינגוף, ומאפשר המשך שיטוט חופשי. משך הסיור כשעתיים, למבוגרים. תאריכים: 13.2, 27.2, 4.3, 6.3. יציאה מרח' אלנבי 107.

בוקר של גיבורות בחצר כנרת

בגלריית העלמות בחצר כנרת נפתחה תערוכת 'גיבורות', וב-6 בפברואר יתקיים אירוע מיוחד עם הרצאות של אייל אשל (אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל, שנפלה בחמ"ל נחל עוז) ושל זהבה בן סימון (אמה של סגן אדר בן סימון ז"ל, שנפלה בקרב על בסיס זיקים). יעל ניצן, אוצרת התערוכה: "מאז 7 באוקטובר, נחשפנו לסיפורי גבורה רבים של נשים לוחמות. בתערוכה 'גיבורות', אנו מספרים על לוחמות ואזרחיות, אשר הפגינו גבורה יוצאת דופן לאורך כל שנות המדינה, במיוחד ב'חרבות ברזל'." קבוצת אמנים יצרה פורטרטים ברקמה, ציור, עץ וברזל, מלווים בשלטי הסבר. התערוכה פתוחה עד סוף פברואר 2026, א'-ה' 9:00–16:00. מחיר הכניסה כולל את התערוכה.

"תול אביב" מתרחב לגרסה תיאטרלית

סיור האודיו העלילתי "תול אביב" של כיכר ביאליק – בהובלת חתול תל אביבי אלטיסטי (בגילומו של יונתן ברק) – מתרחב לגרסה חיה. בגרסה התיאטרלית מצטרפים שחקני תיאטרון "הספרייה" שמחכים במבנים נבחרים, משחזרים נשף ביאליק מ-1909, בתי קפה מיתולוגיים ועוד. הסיור משלב חומרים דוקומנטריים, טקסטים היסטוריים ומוזיקה. הסיור הקרוב: רביעי, 11 בפברואר, 21:00. אורך כשעה ורבע, מומלץ מגיל 12 ומעלה. הרשמה באתר עיריית תל אביב-יפו.

יבגני קיסין ברסיטל ירושלמי

הפסנתרן יבגני קיסין יופיע ב-17 בפברואר ברסיטל יחיד בבנייני האומה, במסגרת הסדרה הבינלאומית של המרכז למוסיקה ירושלים. בתוכנית: סונטה שביעית של בטהובן, מזורקות של שופן, יצירות של שומן וליסט (רפסודיה הונגרית). קיסין, יליד מוסקבה 1971 ממשפחה יהודית, קיבל אזרחות ישראלית ב-2013 ובטקס בירושלים אמר: "אני אתך, מדינת ישראל. אני אתכם, עַם שלי. עכשיו אני יכול להגיד לכל העולם לא רק שאני יהודי אלא גם שאני ישראלי".

פסטיבל הקומדיה ע"ש ספי ריבלין בראשון לציון

פסטיבל ההומור על שם ספי ריבלין יתקיים בין 2–4 במרץ בהיכל התרבות מאיר ניצן בראשון לציון. בין המופעים הבולטים: "צעירים חסרי מנוח" – הצדעה לגדולי הבידור הישראלי עם רבקה מיכאלי, שלומית אהרון, נתן דטנר, מתי סרי, אלון אופיר, דורי בן זאב, יעקב בודו, בהנחיית האחים אסנר.

ועוד בקצרה

האימפרוביאדה הראשונה בישראל: 18–21 בפברואר, ארבעה ימים של מופעי אלתור, תחרות ויצירה חיה. אנה פרמינגר: "להצגות האלה אף אחד לא יעשה לכם ספוילר".

סופ"ש "בשביל הפרחים" ביער בן שמן: 13–14 בפברואר, משחק ניווט "חוויער" בין רקפות וכלניות, מדריכים, שחקנים, יצירה ומוזיקה – ללא תשלום.

