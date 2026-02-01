הצגת הילדים "מנקודה לנקודה", שנכתבה במהלך מלחמת חרבות ברזל בידי שני לוחמים מהאלפיניסטים בחרמון, תוצג לראשונה בפסטיבל הצגות ילדים בעברית 2026 בלונדון – על רקע אנטישמיות גוברת וחיזוק הזהות היהודית

מה קורה כששני חיילי מילואים ביחידה מובחרת בחרמון כותבים במלחמה מחזה על הצבא? התשובה תעלה על הבמה בלונדון: הצגת הילדים "מנקודה לנקודה", שנכתבה על ידי שני לוחמים ביחידה קרבית, תוצג לראשונה בפסטיבל הצגות ילדים בעברית 2026, המתקיים בפברואר בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית (WZO) ותיאטרון השעה הישראלי.

למרות האנטישמיות שמתגברת ברחבי אנגליה, גם השנה יתקיים הפסטיבל המיועד לקהילה היהודית, עם כ-60 הצגות ילדים, במטרה לחזק את הזהות היהודית והקשר עם מדינת ישראל.

מחזה שנכתב מתוך המלחמה

מדובר במחזה ישראלי חדש, מותח ומלא הומור, שנכתב במהלך מלחמת חרבות ברזל על ידי שני מפקדים לוחמים בצה"ל – בן זבלודובסקי ושמוליק בהלול. המחזה מביא לבמה את הקונפליקטים הכי ישראליים, לצד רגעים של צחוק, רגש וגילוי עצמי ומוכיח שהדרך היחידה שלנו כעם היא לצעוד יחד, מנקודה לנקודה.

במרכז ההצגה עומדים אביאל, חייל דתי-לאומי, ואיתי, חייל חילוני-ליברלי. השניים מצוותים יחד לניווט המסכם של קורס מ"כים – ניווט שאחריו יהפכו למפקדים בצה"ל.

מהר מאוד מתברר שהמכשול האמיתי אינו הקושי הפיזי והמנטלי, אלא השוני ביניהם והסטריאוטיפים שכל אחד מייצג אצל האחר.

מסע מאיבה לאחדות

מה שמתחיל כמאבק בין שני חיילים מקצוות החברה הישראלית, הופך בהדרגה למסע של גילוי הדדי ואחדות. הם לומדים שכל אחד מהם הוא הרבה יותר מהסטריאוטיפ שהצד השני מייחס לו, ושדווקא השוני ביניהם הוא זה שמאפשר להם לצמוח ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם.

מאחורי ההצגה עומדים בן זבלודובסקי, בן 31 מתל אביב, ושמוליק בהלול, בן 31 מאבן יהודה. השניים שחקנים במקצועם, שנפגשו בטירונות, שירתו יחד באגוז, והמשיכו יחד ליחידת האלפיניסטים בחרמון כחיילי מילואים – יחידה שבה הם משרתים עד היום.

"להביא גשר דרך התרבות"

בן זבלודובסקי מספר: "במהלך המלחמה שמוליק ואני ראינו שהפילוג בעם מאוד גדול וחשבנו איך אנחנו יכולים לתרום מעצמנו כדי לגשר על הפערים… החלטנו לכתוב את המחזה ולתרום לחברה ולתרבות הישראלית ולהביא את הגשר והקירוב לבבות דרך המחזה".

שמוליק בהלול הוסיף: "כמו כל מדינת ישראל, גם בן ואני הוקפצנו ב־07.10 ובין המארבים החלטנו לכתוב את ההצגה… למרות שגם בצבא כולם מגיעים ממקומות שונים, ברגע שהם שמים מדים – הכול משתנה".

מחזה שמביט גם החוצה

השניים מתרגשים לקראת הנסיעה לפסטיבל בלונדון, ורואים חשיבות בכך שגם ישראלים ויהודים מהתפוצות ייחשפו למחזה. בעיניהם, מדובר בהזדמנות להציג מקרוב את המציאות המורכבת של המדינה, ולחזק את החיבור בין ישראל ליהדות העולם.