בהפטרת פרשת "בשלח" מופיע יעל אשת חבר הקיני. זהו גם שבט של יתרו מפרשת השבוע. אז הלכנו בעקבות הקיני וגילנו שבמימון הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל חזר מעיין עדעד שבעמק יזרעאל לחיים והפך לפנינת טבע ואטרקציה למטיילים ומשפחות.

המעיין שוכן בסמוך למושב היוגב ומהווה אחד ממקורות נחל הקיני. המעיין עבר שיקום ופיתוח לפארק אקולוגי לטובת הציבור. הפרויקט בוצע כחלק מיישום מטרות שיקום ופיתוח בתי גידול לחים באגן נחל הקישון, וכלל עבודות נרחבות לשיפור איכות המים לצד מגוון עבודות בטיחות לצמצום הסכנה עבור המבקרים במקום.

במסגרת העבודות שופצה רצפת הבריכה שהייתה מלאה באדמת סחף חרסיתית, הורמה וכוסתה באבן טבעית במטרה למנוע הרחפת סדימנטים – תהליך שבו חלקיקי קרקע ומשקעים מתפזרים במים, פוגעים בצלילותם ובאיכות המערכת האקולוגית.

בנוסף, מקטע הפלג שבין מקור המעיין לבריכה הגדולה עבר שיקום מבני ושיקום צמחי, ובסביבת המעיין ניטעו עצים מקומיים בבתי הגידול הלחים. כחלק מהפרויקט צוירו ציורי קיר על בית המשאבה ההיסטורי של המושב, על ידי אמן הגרפיטי בנצי ברופמן. הציורים מתארים את החי והצומח המקומיים ומשקפים את הקשר ההדוק בין תושבי המקום למשאב הטבע הייחודי.

נציין שהפרויקט בוצע בשיתוף המועצה האזורית עמק יזרעאל, רשות ניקוז ונחלים קישון והוועד החקלאי של המושב, שיזמו את התהליך בהובלת איש המים הראשון של המושב. אגב, בין האתרים הנוספים ששוקמו ברחבי הארץ ניתן למצוא את הפארק האקולוגי בהוד השרון, פארק אריאל שרון, נחל שקמה, נחל ציפורי, שביל בן-גוריון בשדה בוקר ועמק חפר.

איך מגיעים? רושמים בוויז: מושב היוגב מעיין עדעד.