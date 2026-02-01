הפירות היבשים של ט"ו בשבט הם פצצות סוכר המכילות עד 16 כפיות ל-100 גרם, בתוספת חומרים משמרים וסוכר תעשייתי מוסף. מה כן לעשות? כל הפרטים בפנים

ט"ו בשבט הגיע, ואיתו המגשים העמוסים בכל טוב. הם נראים לנו כמו חלופה בריאה לממתקים, אבל מבט מעמיק בנתונים המדעיים מגלה תמונה אחרת לגמרי. כשמייבשים פרי, הוא מאבד כ-80% מהמים שלו, מה שגורם לסוכר להפוך למרוכז באופן קיצוני.

כדי שתבינו את סדרי הגודל, כפית סוכר אחת שוקלת כ-4 גרם. הנה הנתונים הממוצעים לפירות היבשים הפופולריים ביותר.

הפרי היבש כמות סוכר (ל-100 גרם) שווה ערך לכפיות סוכר תמר מג'הול כ-63-66 גרם כ-16 כפיות צימוקים כ-59 גרם כ-15 כפיות חמוציות (מומתקות) כ-65 גרם כ-16 כפיות משמש מיובש כ-53 גרם כ-13 כפיות תאנים מיובשות כ-48 גרם כ-12 כפיות

מה הופך את הפרי היבש ל"פצצת סוכר"? ריכוז טבעי: כשמוציאים את המים, נפח הפרי קטן אבל כמות הסוכר נשארת. קל מאוד לאכול 5 משמשים מיובשים בדקה, אבל הרבה יותר קשה לאכול 5 משמשים טריים ומלאי מים.

תוספת סוכר תעשייתית: פירות כמו חמוציות, אננס, פפאיה ומנגו מיובש הם כמעט תמיד "מסוכרים". בתהליך העיבוד מוסיפים להם סירופ סוכר כדי לשפר את הטעם ולהאריך את חיי המדף, מה שהופך אותם לממתק לכל דבר.

הערך הקלורי: ב-100 גרם פרי טרי יש לרוב בין 40 ל-60 קלוריות. ב-100 גרם פרי יבש? המספר מזנק ל-250 עד 300 קלוריות. מעבר לסוכר, פירות יבשים רבים (במיוחד הכתומים והזרחניים) עוברים טיפול בגופרית דו-חמצנית (E220) כדי לשמור על צבעם.

מדובר בחומר שעלול לעורר קשיי נשימה אצל אנשים רגישים או אסתמטיים.

אז איך עוברים את החג בשלום? בוחרים פירות "מכוערים": פירות יבשים אורגניים או כאלו שלא הוסיפו להם חומרים משמרים נראים כהים ומצומקים יותר (כמו משמש חום במקום כתום זרחני) – הם הרבה יותר בריאים.

בודקים את הרכיבים: אם ברשימת הרכיבים מופיע "סוכר" או "סירופ גלוקוז", עדיף להשאיר את הפרי על המדף.השילוב המנצח: אכלו את הפרי היבש יחד עם אגוז מלך או שקדים טבעיים.

השומן הבריא שבאגוזים מאט את ספיגת הסוכר בדם ומונע "נפילת אנרגיה" אחרי האכילה.בשורה התחתונה: פירות יבשים הם מקור מצוין לסיבים תזונתיים ואשלגן, אבל במינון גבוה הם פשוט "ממתקי טבע" מרוכזים. חופן קטן ביום זה די והותר.