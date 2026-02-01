ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות ולבטן שלנו. קבלו מתכון עסיסי לעוף טעים, רך, קריספי עם מלא פירות יבשים, זיגוג של סילאן ורכז רימונים. בתאבון

אין דרך טובה יותר לחגוג את ראש השנה לאילנות מאשר מנה שמשלבת את שפע פירות הארץ. בט"ו בשבט, המנה הזו הופכת מתבשיל "רגיל" למנה סמלית וחגיגית שמתחברת ישירות למסורת של אכילת פירות יבשים ומשבעת המינים.

מצרכים:

6-8 שוקיים או ירכיים (עם העור).

3 בצלים גדולים, פרוסים לחצאי ירח.

כוס שזיפים מיובשים (ללא גלעין), כוס משמשים מיובשים, וחופן חמוציות או צימוקים.

1.5 כוסות מים חמים (או ציר עוף).

3 כפות סילאן (או דבש).

2 כפות שמן זית.

כף רכז רימונים (אופציונלי אך משדרג).

תבלינים: גריל עוף, כפית כורכום, כפית קינמון (חובה!), מלח ופלפל שחור לפי הטעם.

עוד באותו נושא מתכון לשבת: דגים מרוקאים הכי טעימים שתאכלו! 16:08 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הוראות הכנה:

בסיר רחב ונמוך (סוטאז'), מחממים מעט שמן ומטגנים את הבצלים על להבה בינונית עד שהם הופכים לשחומים ומקורמלים. אל תמהרו כאן – זה הטעם של המנה. מזיזים את הבצל לצדדים או מוציאים לקערה, ומניחים את חלקי העוף. צורבים אותם משני הצדדים עד להזהבה יפה.

מחזירים את הבצל (אם הוצאתם), ומפזרים מעל העוף את כל הפירות היבשים, מערבבים בכוס את המים החמים עם הסילאן והתבלינים, ושופכים הכל לסיר. הנוזלים צריכים להגיע עד בערך מחצית מגובה העוף.

מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה למינימום, מכסים את הסיר ומבשלים כשעה וחצי. מדי פעם כדאי לקחת מהרוטב עם כף ולשפוך על העוף.

לסיום: לתוצאה מושלמת, אחרי הבישול על הגז, הכניסו את הסיר (בלי מכסה) לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות למשך 15 דקות. זה ייתן לעוף זיגוג (גלייז) מבריק וקריספי.