נתוני מחקר עדכניים חושפים שינוי מגמה דרמטי בשטח: קצב התחלות הבנייה הערבית בשטחי C נחתך בחצי בהשוואה לשנות השיא. מנכ"ל רגבים: "מדובר בהישג של מדיניות אכיפה ונוכחות בשטח, אך המערכה רחוקה מסיום"

לאחר שנים שבהן נראה היה כי תוכנית סלאם פיאד להקמת מדינה פלסטינית דה-פקטו בשטחי C מתקדמת באין מפריע, נתוני המיפוי העדכניים לשנת 2025 מצביעים על תפנית חדה. דו"ח המעקב הרביעי בסדרת "מלחמת ההתשה" של תנועת רגבים, חושף היום (ראשון) כי המאמץ הפלסטיני נתקל בבלימה משמעותית, כאשר קצב הבנייה צנח משיא של למעלה מ-600 מבנים בחודש בשנת 2022, לממוצע של 220 מבנים בלבד בשנת 2025.

לפי דו"ח רגבים, שינוי המגמה המשמעותי מיוחס למספר גורמים הפועלים במקביל בשטח. הגורם הראשון הוא שינוי המדיניות הישראלית והגברת האכיפה מאז הקמת מנהלת ההתיישבות, לצד פעילותן של מחלקות המקרקעין במועצות האזוריות המדווחות על עבירות בזמן אמת. לכך נוספה השפעתה הישירה של מלחמת "חרבות ברזל", שהפכה את יהודה ושומרון לזירת לחימה פעילה עם נוכחות צבאית צפופה ומגבלות תנועה נוקשות, לצד הגורם השלישי והמשמעותי, משבר כלכלי עמוק ברשות הפלסטינית שייבש את המשאבים המופנים למיזמי הבנייה האסטרטגיים.

מנגד, במגזר היהודי נרשמה דווקא מגמת עלייה בבנייה המוגדרת בלתי חוקית, המוסברת ברובה בתנופת פרויקט החוות החקלאיות שעל אף היותן מאושרות ומתואמות, טרם הוסדרו סטטוטורית. לפי הדו"ח, החוות מהוות כיום כ-70% מהבנייה החדשה במגזר היהודי והן משנות את הדינמיקה בשטח על ידי יצירת נוכחות פיזית רציפה וקטיעת רצף ההשתלטות הפלסטינית. עם זאת, ברגבים מתריעים כי חרף הבלימה בקצב, הנתונים המצטברים עדיין מדאיגים: השטח התפוס על ידי הרשות הפלסטינית הגיע לשיא של כ-100,000 דונם – שטח עצום השווה כמעט לפי שניים משטחה המוניציפלי של תל אביב.

"אנחנו נמצאים בנקודת הכרעה," מסביר מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים. "הבלימה היא הוכחה לכך שכאשר המדינה מחליטה לפעול, יש תוצאות. אך הבנייה הבלתי חוקית לא נעצרה לגמרי, והפער המצטבר עדיין ענק. כדי להפוך את הבלימה לניצחון, על מערכת הביטחון להגביר את היקף הריסות המבנים האסטרטגיים ולשים דגש על הריסת תשתיות המהוות קטליזטור לפלישה, להסדיר את רישום המקרקעין ולתת מענה למחדל החרמת הכלים ההנדסיים, שסובל כיום מירידה חדה בהרתעה."