האיום האיראני נמשך: על רקע המתיחות הנרחבת ועיבוי הכוחות של הצבא האמריקני במזרח התיכון, המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, נשא היום (ראשון) הצהרה בה פנה לארה"ב והזהיר מ"מלחמה אזורית" במידה והם יתקפו את איראן.

"האמריקנים צריכים לדעת שאם יתחילו מלחמה, הפעם זו תהיה מלחמה אזורית" אמר חמינאי. "אנחנו לא יוזמי מלחמה ולא רוצים לתקוף אף מדינה, אבל העם האיראני ינחית מכה חזקה על כל מי שיתקוף ויפגע בו".

כזכור, אמש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי איראן מנהלת שיחות רציניות עם וושינגטון, והביע תקווה כי טהרן תסכים להגיע להסכם שבמסגרתו תוותר על נשק גרעיני. בדבריו הזהיר כי ארה"ב שלחה למזרח התיכון נכסים צבאיים משמעותיים, וטען: "אני מקווה שהם ינהלו משא ומתן על משהו שיהיה מקובל".

בהתייחס לדיווח שלפיו שר ההגנה הסעודי טען כי הימנעות מתקיפה אמריקנית תחזק את איראן, השיב טראמפ: "יש אנשים שחושבים כך, ויש כאלה שלא". עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי ניתן להגיע להסכם באמצעות משא ומתן: "אפשר להגיע לעסקה שתהיה מספקת, בלי נשק גרעיני. הם צריכים לעשות את זה, אבל אני לא יודע אם הם יעשו זאת. הם מדברים איתנו, מדברים ברצינות".