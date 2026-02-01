הסופר ארנון איתיאל, התייחס היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' לחסימות נגד אנשי השמאל שבוצעו על ידי פעיל הימין מרדכי דוד.
בדבריו הוא אמר: "אנחנו חיים בתוך כלא תודעתי שהשמאל בנה לנו. מה שעשה מרדכי דוד לאהרון ברק ולאהוד ברק הוא הדבר האלמנטרי ביותר. המדהים הוא שזה כמעט לא קורה: במדינה נורמלית זה היה צריך להיות לחם חוקם ביום יום.
האנשים האלה לא אמורים להגיע לכנסים בשקט אחרי מה שעשו כאן; הדרך שלהם צריכה להיות מלאה ב'מרדכי דוידים' ובאנשי ישראל השניה שצועקים להם אפסים מאופסים ודיקטטורים. מרדכי דוד עושה את המעשה האלמנטרי והבסיסי ביותר ואני בהלם שזה לא קרה הרבה קודם. כל ימני שזע באי נוחות מהתמונות הללו, שיבדוק רק את עצמו".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
המן הצדיק
מרדכי דוד ליצן קטן10:40 01.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א. פ נהריה
אני חולה על מרדכי דוד יש לציין שחודש הבא זה פורים אז כמו כן היבין יבין10:50 01.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק
מחאה מחאה.. למה לא נעצר כמו מחלקות הפליירים, מפגיני קיש. וגם שיחפש צעירים יותר. בן 89 הלו.. רק תשומי ולחמם אש. מעניין למי יש אינטרס כזה? אולי לקראת הבחירות או ועדת...
מחאה מחאה.. למה לא נעצר כמו מחלקות הפליירים, מפגיני קיש. וגם שיחפש צעירים יותר. בן 89 הלו.. רק תשומי ולחמם אש. מעניין למי יש אינטרס כזה? אולי לקראת הבחירות או ועדת החקירה?המשך 11:23 01.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א. פ נהריה
אני חולה על מרדכי דוד יש לציין שחודש הבא זה פורים אז כמו כן היבין יבין10:50 01.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המן הצדיק
מרדכי דוד ליצן קטן10:40 01.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר