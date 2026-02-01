‏הסופר ארנון איתיאל, שיבח היום את פעיל הימין מרדכי דוד, ואמר: "הוא עושה את המעשה האלמנטרי והבסיסי ביותר ואני בהלם שזה לא קרה הרבה קודם"

‏הסופר ארנון איתיאל, התייחס היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' לחסימות נגד אנשי השמאל שבוצעו על ידי פעיל הימין מרדכי דוד.

בדבריו הוא אמר: "אנחנו חיים בתוך כלא תודעתי שהשמאל בנה לנו. מה שעשה מרדכי דוד לאהרון ברק ולאהוד ברק הוא הדבר האלמנטרי ביותר. המדהים הוא שזה כמעט לא קורה: במדינה נורמלית זה היה צריך להיות לחם חוקם ביום יום.

האנשים האלה לא אמורים להגיע לכנסים בשקט אחרי מה שעשו כאן; הדרך שלהם צריכה להיות מלאה ב'מרדכי דוידים' ובאנשי ישראל השניה שצועקים להם אפסים מאופסים ודיקטטורים. מרדכי דוד עושה את המעשה האלמנטרי והבסיסי ביותר ואני בהלם שזה לא קרה הרבה קודם. כל ימני שזע באי נוחות מהתמונות הללו, שיבדוק רק את עצמו".