אחרי עונה מלאה ומאתגרת ב"הכוכב הבא", שם כבשה שירה זלוף את הקהל והשופטים: הזמרת הצעירה עושה צעדים משמעותיים במוזיקה, עם שלוש הופעות בבארבי וסינגל חדש

שירה זלוף הגיעה למקום השלישי המכובד בגמר התוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026", אחרי הזוכה נועם בתן והסגנית גל דה פז. למרות שלא נבחרה לייצג את ישראל באירוויזיון, נראה כי דרכה במוזיקה הישראלית רק מתחילה להתבהר.

רגע אחרי סיום העונה, שירה זלוף – מהמתמודדות הבולטות, האהובות והבלתי נשכחות – משחררת סינגל חדש "לא אוהבת סרטים" ומתחילה לבסס את מקומה כאחת היוצרות הבולטות והמקוריות בתעשייה.

צפו בקליפ לסינגל החדש של שירה זלוף – "לא אוהבת סרטים":

הצלחה בימתית מוכחת

הסינגל יוצא במקביל להצלחה בימתית מרשימה: שירה מכרה שני מופעי סולד אאוט בבארבי, והמופע השלישי שיתקיים בבארבי ב-25.5 נמצא על סף סולד אאוט. הראשון שבהם מתקיים ממש הערב, בתאריך ה-1.2. זוהי עדות לחיבור חזק ואותנטי שנוצר בינה לבין הקהל – הרבה מעבר למסך הטלוויזיה.

שיר חשוף וכואב

"לא אוהבת סרטים" הוא שיר אישי וחשוף. שיר על מי שנשארת לשבת עד הסוף גם כשכולם כבר קמים, על פחד משקט, על בדידות רגעית, על עצב שלא מתנצל ועל היופי שבשבריריות.

הכתיבה של שירה בלתי מתפשרת. היא לא מחפשת קלישאות ולא מנסה לרכך רגשות מורכבים, אלא בוחרת להישאר עם האמת גם כשהיא כואבת, גם כשהיא מבלבלת. השיר עוסק בזהות, בציפיות, בלחץ להיות "בסדר", ובמאבק השקט שבין מה שכולם רואים מבחוץ לבין מה שמתרחש בפנים, בשעות הקטנות של הלילה.

שירה זלוף מוכיחה שאם מגיעים מכווני מטרה, ריאליטי יכול להיות מקפצה עוצמתית ואיכותית לקריירה מוזיקלית.