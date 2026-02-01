שר החינוך יואב קיש הודיע היום (ראשון) כי פרופסור רשף טנא הוא חתן פרס ישראל בתחום חקר הכימיה והנדסה כימית לשנת תשפ״ו. ההחלטה התקבלה בעקבות התכנסות של ​ועדת הפרס, בראשותו של פרופ' יצחק מסתאי ובהשתתפות החברים פרופ' איירה ויינשטוק, פרופ' מיכאל זיניגרד ופרופ' אירית שגיא.

​ועדת הפרס ציינה בנימוקיה כי "פרופ' רשף טנא הוא אחד מהמדענים החשובים והבולטים שקמו בישראל. הוא תרם תרומה עצומה לחקר החומרים ולכימיה פיזיקלית ואי-אורגנית, והוביל במשך עשרות שנים מהפכה מדעית בתחום חומרים ננו-מטריים דו-ממדיים חד-שכבתיים. עבודתו ביססה את מעמדה של ישראל בחזית המחקר המדעי העולמי".

​עוד ציינה הוועדה כי "תגליותיו המדעיות של פרופ' טנא אף תרמו לפיתוח התעשייה הישראלית בתחום חומרי הסיכה והננו-חומרים. לאורך שנות פעילותו, העמיד פרופ' טנא עשרות חוקרים וכיהן בתפקידי מפתח מרכזיים בתחום מדעי הכימיה".