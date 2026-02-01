שר החינוך יואב קיש הודיע כי פרופסור רשף טנא הוא חתן פרס ישראל בתחום חקר הכימיה והנדסה כימית לשנת תשפ"ו: "עבודתו ביססה את מעמדה של ישראל בחזית המחקר המדעי העולמי"

שר החינוך יואב קיש הודיע היום (ראשון) כי פרופסור רשף טנא הוא חתן פרס ישראל בתחום חקר הכימיה והנדסה כימית לשנת תשפ״ו. ההחלטה התקבלה בעקבות התכנסות של ​ועדת הפרס, בראשותו של פרופ' יצחק מסתאי ובהשתתפות החברים פרופ' איירה ויינשטוק, פרופ' מיכאל זיניגרד ופרופ' אירית שגיא.

​ועדת הפרס ציינה בנימוקיה כי "פרופ' רשף טנא הוא אחד מהמדענים החשובים והבולטים שקמו בישראל. הוא תרם תרומה עצומה לחקר החומרים ולכימיה פיזיקלית ואי-אורגנית, והוביל במשך עשרות שנים מהפכה מדעית בתחום חומרים ננו-מטריים דו-ממדיים חד-שכבתיים. עבודתו ביססה את מעמדה של ישראל בחזית המחקר המדעי העולמי".

​עוד ציינה הוועדה כי "תגליותיו המדעיות של פרופ' טנא אף תרמו לפיתוח התעשייה הישראלית בתחום חומרי הסיכה והננו-חומרים. לאורך שנות פעילותו, העמיד פרופ' טנא עשרות חוקרים וכיהן בתפקידי מפתח מרכזיים בתחום מדעי הכימיה".