עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, התייחסה לסערה בימים האחרונים, סביב ראיונו של מתאם השבויים והנעדרים גל הירש.
נזכיר כי בדבריו בעיתון 'הארץ' אמר הירש: "ההפגנות למען החטופים עזרו לחמאס, ולא היה צורך ליצור אצלנו תחושת דחיפות". צנגאוקר הגיבה לדברים ואמרה: "מזל שהנשיא טראמפ חשב אחרת ובזכותו ובזכות העם הנפלא שלנו שיצא להילחם על הערכים ולא ויתר, מתן כאן בבית.
סמרטוט הרצפה של נתניהו ממשיך את קמפיין השקרים ושכתוב ההיסטוריה. זה לא יעבוד לכם!! התיקון עלינו".
