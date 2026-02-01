עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, התייחסה לסערה בימים האחרונים, סביב ראיונו של מתאם השבויים והנעדרים גל הירש.

נזכיר כי בדבריו בעיתון 'הארץ' אמר הירש: "ההפגנות למען החטופים עזרו לחמאס, ולא היה צורך ליצור אצלנו תחושת דחיפות". צנגאוקר הגיבה לדברים ואמרה: "‏מזל שהנשיא טראמפ חשב אחרת ובזכותו ובזכות העם הנפלא שלנו שיצא להילחם על הערכים ולא ויתר, מתן כאן בבית.

‏סמרטוט הרצפה של נתניהו ממשיך את קמפיין השקרים ושכתוב ההיסטוריה. זה לא יעבוד לכם!! ‏התיקון עלינו".