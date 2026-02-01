שורד השבי שלומי זיו, תוקף בחריפות את עיתונאי חדשות 13 רביב דרוקר, בעניין הסערה סביב מתאם השבויים והנעדרים – גל הירש.

דבריו אלו של זיו, הגיעו לאחר שדרוקר אמר בתוכניתו בחדשות 13, כי מתאם השבויים והנעדרים תת-אלוף במיל' גל הירש לא היה גורם במאמצים להשבת החטופים. לדבריו, "החזרת החטופים לא הייתה המשימה הקשה בחייו של הירש כי הוא כמעט לא היה מעורב בה".

זיו תקף וכתב: "בתור אחד שהוא חלק מהחטופים אני אומר לך שאתה שקרן אדון דרוקר, תתבייש לך".

 

 

 