הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהערכת מצב בימים האחרונים שזו תקופה של חוסר ודאות, ולהערכתו – תקיפה אמריקנית תתבצע בתוך פרק זמן של "בין שבועיים לחודשיים", כך דווח היום (ראשון) בגלי צה"ל.

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים: השבועות הקרובים ימשיכו להיות מתוחים – מהיום נכנסים ל"עשרת ימי הפג'ר" – שבהם מציינים באיראן 47 שנים למהפכת האייתוללות, ומ-1 בפברואר עד 11 בפברואר הם הימים שבין הגעת חומייני לאיראן לנפילת השאה. בהמשך, באמצע פברואר, יצוינו ימי ה-40 למותם של אלפי מפגינים באיראן בתחילת ינואר, ולכן התקופה המתוחה תמשיך ללוות אותנו.

בישראל מעריכים כי קיימים חילוקי דעות בצמרת האיראנית: המנהיג העליון חמינאי מתנגד לפשרות במו"מ עם ארצות הברית ועדיין מחזיק בעמדות נוקשות ולא פשרניות – לעומתו, בכירים אחרים במערכת האיראנים תומכים במהלך פשרני יותר במו"מ.

הדאגה בישראל: טראמפ יגיע להסכמות עם האיראנים על הסכם גרעין בלבד, שלא יכלול את מרכיב הטילים הבליסטיים: "טראמפ יוכל להגיד שהוא הגיע להסכם יותר טוב מאובמה – אבל זה עדיין יהיה הסכם רע לנו ולאזור כולו – כי האיראנים ימשיכו לייצר טילים בכמויות מטורפות, וימשיכו להפעיל את הפרוקסי שלהם". בשלב זה – בניגוד לדיווחים, איראן טרם חצתה את מספר הטילים הבליסטיים שהיה לה לפני "עם כלביא", אבל היא מתקרבת לשם.