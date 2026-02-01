בן גביר מבקש להוציא את עבירות ההסתה מאח״מ – גיל לימון ושרון אפק, דרשו הבהרות מיועמ״ש המשטרה על ההחלטה הזו

המשנים ליועמ"שית, גיל לימון ושרון אפק, דרשו הבהרות מיועמ״ש המשטרה על ההחלטה להעביר מאגף החקירות והמודיעין את עבירות הסתה לקצינים.

בפנייתם, סברו כי אין מקום לבצע את השינוי עד לבירור יסודי של העניין. לטענתם, זאת בשל חשש ממשי לניסיון של השר בן גביר להשיג דריסת רגל בחקירות רגישות הנמצאות בעיצומן. בנוסף, מבקשים המשנים לברר את עמדתם של גורמי המקצוע באגף החקירות והמודיעין למהלך וכן ואיזו עבודת מטה בוצעה.

כזכור, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פועל הוציא מאגף החקירות והמודיעין של המשטרה את הסמכות לתת חוות דעת בחקירות רגישות של הסתה והתבטאויות הנוגעות לחופש הביטוי – והעביר אותה לקצין מטעמו, כך דווח בכאן חדשות.

האחריות על חוות הדעת תועבר לסנ"צ אודי רונן, שסיים לאחרונה קורס פיקוד ומטה. התפקיד יוגדר תחת הסמפכ"ל ולא תחת ראש אגף החקירות והמודיעין, באופן שמאפשר לשר דריסת רגל בחקירות הנוגעות להתבטאויות ברשת.