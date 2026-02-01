הפעילות של צה"ל בעזה נמשכת: כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 בפיקוד אוגדת עזה (143), פועלים בשבועות האחרונים לטיהור אזור הקו הצהוב. בתיעוד שפורסם היום (ראשון) על ידי דובר צה"ל נראה כי הכוחו השמידו מנהרה ארוכה במרחב חאן יונס, אשר ממוקם מזרחית לקו הצהוב באזור הנמצא בשליטה ישראלית.
צפו בתיעוד מהמנהרה:
לפי הודעת הצבא, הכוחות, בשיתוף עם לוחמי יהל"ם, השמידו תוואי תת-קרקעי באורך של מאות מטרים ובו נמצאו שלושה חדרי שהייה ועשרות אמצעי לחימה.
רשימת אמצעי הלחימה שאותרו במנהרה כוללת בין היתר כ-45 רימונים, כ-35 מחסניות, כעשרה נשקים מסוג קלאצ׳ניקוב, רקטות RPG, משגר רקטות RPG, כעשרה מטענים ושישה ווסטים.
מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
