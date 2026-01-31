בהודעה שמוציאה מפלגת השלטון היא תוקפת את היועמ"שית, הפצ"רית וגם חברי האופוזיציה: "מסע צייד זה נועד להטיל מורא ופחד בשרי הממשלה, בחברי הכנסת ובפקידים בכירים, תוך יצירת טבעת חנק סביב האנשים הסובבים את רוה"מ"

מפלגת הליכוד מוציאה הערב (מוצאי שבת) הודעה חריגה ובה היא תוקפת גם את היועצת המשפטית לממשלה, גם את הפצ"רית לשעבר, ואת חברי האופוזיציה. לדברי המפלגה, כל החקירות נגד ראש הממשלה ועובדיו לשעבר (קאטרגייט) הן יוזמה של "הדיפ סטייט" על מנת "להפיל את ממשלת הימין".

בהודעה נכתב כי "אנו עדים למסע צייד לא חוקי ומכוון שמטרתו אחת – הפלת ממשלת הימין ע"י הדיפ סטייט הישראלי ועושי דבריו בפרקליטות, במשרד היועמ"ש ובמשטרה. מסע צייד זה נועד להטיל מורא ופחד בשרי הממשלה, בחברי הכנסת ובפקידים בכירים, תוך יצירת טבעת חנק סביב האנשים הסובבים את רוה"מ".

לדברי המפלגה מדובר ב"מסע לא חוקי ומכוון שמייצר עלילות שווא ופרשיות שווא שלא היו ולא נבראו. כדברי השופט מזרחי – 'גמלים פורחים באוויר'. כל זה נעשה מתוך כוונה למנוע מהממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי למלא את תפקידה, להכפישה ולנסות לקצר את ימיה, באמצעים פסולים ולא חוקיים".

לדברי המפלגה במהלך ממשלתם של נפתלי בנט ויאיר לפיד לא נפתחה חקירה אחת נגד שרי הממשלה: "אותם גורמים לא פתחו אפילו חקירה אחת נגד שרי ממשלת השמאל, חברי הכנסת שלה ופקידים בכירים מטעמה. לעומת זאת, בימי ממשלת הימין הנוכחית, אותו דיפ סטייט ושלוחיו פותחים מידי יום בחקירות נגד שורה ארוכה של שרים, חברי כנסת ופקידים בכירים".

עוד נכתב בהודעה כי "הדיפ סטייט מצופף שורות ומחסל חקירות הקשורות בעבירות הפליליות שלו עצמו: סגירת תקרית הפלילית של גניבת האפוד על ידי בנה של גלי בהרב מיארה. דחייה חוזרת ונשנית (23 פעמים!) של ישיבת ועדת הרוגלות הקריטית. דחיה זו נועדה למנוע את האמת המזעזעת שנחשפת בדוח מבקר המדינה על שימוש פלילי ברוגלות לחדירה לחייהם של אלפי ישראלים, תוך פגיעה אנושה בזכויות היסוד שלהם. שימוש לא חוקי בתוכנה שיועדה לשימוש כלפי גורמי טרור במדינות אויב".

לדברי הליכוד 'הדיפ סטייט' גם מוביל – "עצירת חקירת מבקר המדינה בכל הנוגע לאירועי ה- 7 באוקטובר. ציפוף השורות השערורייתי בתיק הפצ"רית לשעבר והמעורבים בו בפרקליטות ובמשרד היועמ״ש על עבירה שגרמה נזק עולמי בל ישוער למדינת ישראל ולחיילי צה"ל ופגעה בביטחון המדינה".

עוד נכתב בהודעת הליכוד כי "כל אזרחי ישראל שחרדים לשלטון החוק, ולזכויות הפרט, לחקר האמת ולאכיפת חוק אמיתית ושוויונית, חייבים להוקיע באופן מוחלט את השחיתות המאורנת והמכוונת הזאת שמרוקנת מתוכן את הדמוקרטיה בישראל. הגיע הזמן שיהיה דין צדק אמיתי ושוויוני לכל אזרחי המדינה! הגיע הזמן לעצור את הפשיעה המושחתת של הדיפ סטייט".