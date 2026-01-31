אחרי שמספר מחבלים יצאו מתשתית הטרור התת קרקעית במזרח רפיח, צה"ל ושב"כ תקפו במהלך הלילה ועד כה ארבעה מפקדים ומחבלים נוספים מארגוני הטרור בעזה. ע"פ הדיווחים מדובר ב-28 מחבלים

בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש: צה"ל ושב"כ תקפו במהלך השבת מפקדים ותשתיות טרור של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה.

במהלך הפרת הפסקת האש ביום שישי זוהו שמונה מחבלים יוצאים מתשתית הטרור התת קרקעית במזרח רפיח. צה"ל ושב"כ תקפו במהלך הלילה ועד כה ארבעה מפקדים ומחבלים נוספים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברחבי רצועת עזה. על פי הדיווחים במהלך תקיפת צה"ל נהרגו 28 בני אדם בעזה.

בנוסף, צה"ל תקף מחסן אמצעי לחימה, אתר ייצור אמצעי לחימה ושתי תשתיות שיגור של ארגון הטרור חמאס במרכז הרצועה. ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים ופעילות בנוכחות האוכלוסייה במקום.

צה"ל ושב"כ רואים בחומרה כל הפרה של ההסכם וימשיכו לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.