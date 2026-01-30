דירקטוריון חברת החדשות של רשת 13 אישר את מינויה הקבוע של טלי בן עובדיה למנכ"לית, לאחר כשנה בתפקיד ממלאת מקום, על רקע אתגרי רייטינג, שוק פרסום משתנה וניהול מערכתי מתמשך

דירקטוריון חברת החדשות של רשת 13 אישר רשמית היום (שישי) את מינויה הקבוע של טלי בן עובדיה לתפקיד מנכ"לית חברת החדשות. המינוי מגיע לאחר שנה שבה כיהנה בן עובדיה כמנכ"לית בפועל, תקופה שבה ניהלה את המערכת תחת תנאים מורכבים ומאתגרים, הן ברמה המקצועית והן ברמה האסטרטגית.

במהלך השנה האחרונה הובילה בן עובדיה את חברת החדשות תוך דגש על חיזוק העשייה העיתונאית וניהול מערכתי אחראי. הדירקטוריון ציין לטובה את יכולתה להוביל מהלכים מקצועיים משמעותיים בתקופה של שינויים בשוק התקשורת, תוך שמירה על יציבות המערכת ואיכות התוכן החדשותי המוגש לצופים.

טלי בן עובדיה נחשבת לאחת הדמויות הוותיקות והמוערכות בתעשיית החדשות בישראל, עם ניסיון עשיר בתפקידי מפתח בטלוויזיה ובדיגיטל. בעבר שימשה כעורכת המהדורה המרכזית ועורכת "אולפן שישי" בחדשות 2, הייתה שותפה להקמת מערכת החדשות של ynet, ונמנתה על צוות ההקמה של חדשות 10, שם כיהנה בהמשך כעורכת ראשית וכסמנכ"לית החדשות.

עם כניסתה לתפקיד הקבוע, תצטרך בן עובדיה להמשיך ולהתמודד עם נתוני הרייטינג, הקיצוצים המסתמנים בשוק הפרסום והצורך בשימור הטאלנטים של המערכת.