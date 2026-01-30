המעבר ייפתח לתנועת אנשים בלבד, בכפוף לאישור ביטחוני של ישראל, בתיאום מצרים ובפיקוח האיחוד האירופי, תוך ביצוע בידוק נוסף בשטח שבשליטת צה״ל ובהיקף מצומצם

בהתאם להסכם הפסקת האש ולהנחיית הדרג המדיני, מעבר רפיח צפוי להיפתח ביום ראשון הקרוב, לשני הכיוונים, לתנועה מוגבלת של אנשים בלבד.

על פי הודעת מתאם הפעולות בשטחים, יציאה וכניסה של תושבים דרך מעבר רפיח תתאפשר בתיאום עם מצרים, לאחר קבלת אישור ביטחוני מקדים של ישראל. הפעילות במעבר תתבצע בפיקוח משלחת האיחוד האירופי, בדומה למנגנון שפעל בחודש ינואר 2025.

עוד נמסר כי חזרת תושבים ממצרים לרצועת עזה תתאפשר אך ורק עבור תושבים שיצאו מהרצועה במהלך המלחמה, ובתיאום עם מצרים. גם במקרה זה, החזרה מותנית באישור ביטחוני מקדים של ישראל.

בנוסף לבידוק ולזיהוי הראשוני שיבוצעו במעבר רפיח על ידי משלחת האיחוד האירופי, צפוי להתקיים בידוק וזיהוי נוסף בנקז ייעודי שיופעל על ידי מערכת הביטחון, בשטח הנמצא בשליטת צה"ל. במערכת הביטחון מדגישים כי פתיחת המעבר תיעשה תחת פיקוח ובקרה ביטחונית מלאה, ובהיקף מצומצם, בהתאם להנחיות שנקבעו.

כאמור, גורמים צבאיים ששוחחו עם "סרוגים" טוענים כי פתיחת מעבר רפיח נחשבת למסוכנת מאוד עבור ביטחון ישראל: "סביר שנצטרך לפעול במוקדם ובמאוחר בשטח ברצועת עזה כדי לנקות את השטח"