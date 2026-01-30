דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, פרסם היום (שישי) התייחסות מיוחדת בחשבון הטוויטר שלו לסיכום השבוע החולף. דפרין התמקד בסגירת המעגל עם השבתו של רס"ר רן גואילי ז"ל ובמצב העדכני של סוגיית החטופים ברצועה.

"לא משאירים אף אחד מאחור"

בפתח דבריו כתב דפרין: "אנחנו מסיימים שבוע משמעותי למדינת ישראל, לחברה הישראלית ולצה״ל. השבוע הושב לקבר ישראל רס״ר רן גואילי ז"ל, החטוף החלל האחרון מרצועת עזה". הוא ציין כי המבצע התאפשר הודות לנחישות כוחות צה"ל ושיתוף הפעולה עם השב"כ, והדגיש כי צה"ל ממשיך ללוות את משפחות הנופלים ואת הפצועים.

בציוץ בלט בנוסף כי מדובר בנקודת זמן היסטורית: "לקראת שבת מיוחדת: לראשונה זה 11 שנים – אין אזרחים ישראלים בשבי חמאס ברצועת עזה".

דריכות מבצעית והנחיות לעורף

לצד העדכונים על השבת החלל, התייחס תא"ל דפרין למצב הביטחוני בשאר הגזרות. הוא הבהיר כי צה"ל פועל בכל הגבולות למען ביטחון האזרחים וביקש להרגיע את הציבור בנוגע להמשך השבת: "אנו דרוכים ועוקבים אחר ההתפתחויות כל העת. אין שינוי בהנחיות. אם יחול שינוי – נעדכן בהתאם".דפרין חתם את דבריו בקריאה להישמע אך ורק לגורמים המוסמכים ואיחל לעם ישראל "שבת שלום ושקטה, שבת שכולם בה בבית"