פעילות מסוערבת של מסתערבי מג"ב איו"ש בלב הכפר במרחב טולכרם הסתיימה במעצר מחבל שלפי אינדיקציה מודיעינית התכוון לבצע פיגוע. הפעילות בוצעה תחת חטיבת אפרים ובהכוונת שירות הביטחון הכללי.
על פי כוחות הביטחון, הלוחמים נכנסו לכפר בזהות סמויה, במקביל לפריסת כוחות גלויים שסגרו על המבנה שבו שהה החשוד, חדר שחאדה. במהלך הכיתור ניסה החשוד להימלט מהמקום, והכוח פתח לעברו בירי, במהלכו נפגע בפלג גופו התחתון.
המחבל נעצר בזירה והועבר להמשך חקירה בידי שירות הביטחון הכללי. לא דווח על נפגעים בקרב כוחות הביטחון.
