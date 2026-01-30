בהמשך לבדיקות מעבדה שבוצעו לבקשת משרד הבריאות, הודיעה טבע ישראל על הרחבת ההחזרה היזומה של מוצרי נוטרילון AR מאצוות נוספות, לאחר שנמצאה חריגה מערכי הסף של רעלן הצרוליד

חברת טבע ישראל בע"מ הודיעה הבוקר (שישי) על הרחבת ההחזרה היזומה של מוצרי נוטרילון AR לתינוקות, זאת בהמשך להודעה שפורסמה ב־24.1.26. ההודעה נמסרה בתיאום עם משרד הבריאות, בעקבות ממצאי בדיקות מעבדה נוספות שבוצעו למוצרים המשווקים בישראל.

המהלך מגיע על רקע אירועי Recall עולמיים של מספר יצרניות מזון לתינוקות, אשר כללו הסרה של מוצרים ממדפים בעשרות מדינות, בעקבות הימצאות רעלן הצרוליד (Cereulide) בחומצת שומן המשמשת כרכיב בפורמולות לתינוקות. הרעלן מיוצר על ידי החיידק Bacillus cereus.

עוד באותו נושא ריקול מיידי לפורמולת התינוקות נוטרילון: "חשש להימצאות רעלן" 00:43 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

על פי הודעת החברה, בבדיקות שבוצעו על ידי יצרנית הפורמולה נוטרישיה נמצאה באצווה ספציפית של מוצרי נוטרילון AR רמת צרוליד החורגת מערכי הסף שנקבעו לאחרונה על ידי הרשות המוסמכת באירלנד, אשר שימשו גם בסיס להערכת הסיכונים הנוכחית בישראל. בעקבות זאת הוחלט למשוך מהשוק אצווה נוספת של המוצרים.

המוצרים שנכללים בהחזרה המורחבת הם נוטרילון AR במשקל 400 גרם ונוטרילון AR במשקל 900 גרם, שניהם מאצווה מספר 2026.12.01, עם תאריך ייצור 01.06.2025 ותאריך תפוגה 01.12.2026.

בנוסף, נכללת בהודעה גם האצווה שעליה פורסם ב־24.1.26, מספר אצווה 2027.01.07, עם תאריך ייצור 08.07.2025 ותאריך תפוגה 07.01.2027.

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים הכלולים באצוות אלו. במקרים חריגים עלול רעלן הצרוליד לגרום להקאות, בחילות, כאבי בטן, התכווצויות, שלשולים וחולשה, בעיקר בקרב תינוקות. במקרה של חשש לפגיעה בריאותית מומלץ לפנות לייעוץ רפואי.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למוקד שירות הצרכנים של נוטרילון בטלפון 1-800-300-123.