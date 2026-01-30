במהלך פעילות אכיפה מבצעית בלוד איתרו כוחות המשטרה מטען חבלה מאולתר, אשר על פי הערכת גורמי המקצוע היווה סכנה ממשית לשלום וביטחון תושבי השכונה. המטען נוטרל באופן מבוקר ובטוח

בלשי המשטרה יחד עם לוחמי מג"ב ביצעו אמש (חמישי) פעילות אכיפה מבצעית בערים רמלה ולוד ובסביבתן. הפעילות התמקדה במאבק בשימוש ובהחזקה בלתי חוקית של אמצעי לחימה.

במהלך הפעילות בלוד איתרו הכוחות מטען חבלה מאולתר, אשר על פי הערכת המשטרה היווה סכנה ממשית לשלום תושבי השכונה.

המטען נוטרל באופן מבוקר ובטוח על ידי גורמי המקצוע. כלל המוצגים שנתפסו הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה. במשטרה ציינו כי הפעילות היא חלק ממאבק מתמשך בפשיעה החמורה ובאמצעי לחימה בלתי חוקיים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור.