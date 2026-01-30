משחתת של צבא ארצות הברית עגנה הבוקר בנמל הדרומי באילת; בצה"ל מבהירים כי מדובר בפעילות שגרתית ומתוכננת מראש, כחלק משיתוף הפעולה השוטף עם פיקוד המרכז האמריקני

משחתת של צבא ארצות הברית עגנה הבוקר (ראשון) ברציפי הנמל הדרומי. הגעתה משכה תשומת לב רבה באזור, אך בצה"ל מיהרו להבהיר כי אין מדובר באירוע חריג או בתגובה להתרחשות נקודתית.

על פי הודעת דובר צה"ל, עגינת המשחתת היא חלק מפעילות שגרתית ומתוכננת מראש. הביקור מהווה נדבך נוסף בחיזוק הקשר האסטרטגי ושיתוף הפעולה המבצעי בין צה"ל לבין פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), האחראי על האזור.

עוד באותו נושא דיווח: טראמפ תודרך על תוכניות אפשריות לתקיפה באיראן 22:31 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

כאמור, אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תודרך על אפשרויות תקיפה שגובשו במשותף על ידי הבית הלבן והפנטגון באיראן. כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל".

אחת מאפשרויות התקיפה נקראת "התוכנית הגדולה", שבמהלכה ארצות הברית תתקוף מתקנים של המשטר ושל משמרות המהפכה האיסלאמיים בהפצצות נרחבות. אפשרויות נוספות כוללות תקיפות נגד יעדים סמליים של המשטר.