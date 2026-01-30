שר המשפטים יריב לוין תוקף בחריפות את דבריו של שופט בית המשפט העליון, יצחק עמית, שהתייחס לאחרונה למה שהגדיר כ"הושטת יד" לעבר הממשלה. בראיון לזיו מאור ויסכה בינה בתוכנית "פעמיים הפוך" ברדיו 'גלי ישראל', הגדיר לוין את הדברים כלא פחות מ"שיא החוצפה".
"אם פעם ינסו להגדיר במילון מהי 'שיא החוצפה' – נדמה לי שיש כאן דרך קלה להגדיר זאת", אמר השר לוין בראיון. "זה פשוט לא להאמין. קודם באים, רומסים את הממשלה ואת הכנסת, נוטלים את סמכויות שר המשפטים – ואחר כך 'מושיטים יד'".
לוין בחר להשתמש בדימוי קשה כדי להמחיש את תחושותיו מול התנהלות המערכת המשפטית: "זה כמו לערוף למישהו את הראש ואז לומר: אנחנו מושיטים לו יד, ולא מבינים למה הוא לא מושיט לנו יד חזרה".
לדברי שר המשפטים, מאחורי ההצהרות על הידברות או פשרה מסתתרת דרישה לכניעה מוחלטת של הדרג הנבחר: "צריך גם לומר, היד הזאת היא יד ריקה, יד שאומרת למעשה – בוא תיכנע לי".
שירי מנתניה
רדיו גלי ביבי10:50 30.01.2026
שירי מנתניה
שר ההפיכה לוין הוא הבן אדם הכי שנוא במדינת ישראל! מצפים בכליון עיניים לראות אותו נכנס לכלא לשנים רבות, על נסיון הפיכה, החרבת המדינה ובגידה. לא הייתי מאמינה בחיים, שגם...
שר ההפיכה לוין הוא הבן אדם הכי שנוא במדינת ישראל! מצפים בכליון עיניים לראות אותו נכנס לכלא לשנים רבות, על נסיון הפיכה, החרבת המדינה ובגידה. לא הייתי מאמינה בחיים, שגם בישראל יקומו עלינו משמרות המהפכה, כאילו היינו איראן. מזעזע!!!המשך 10:49 30.01.2026
תימני ימני
יצחק עמית הוא דיקטטור, מנסה למשול בדרך השמאל מבלי להיבחר, הוא מוזמן לרוץ לפוליטיקה נראה כמה בוחרים יהיו לו, בטוח לא יעבור את אחוז החסימה!!! משילות תהיה רק עי נבחרי ציבור. בהצלחה...
יצחק עמית הוא דיקטטור, מנסה למשול בדרך השמאל מבלי להיבחר, הוא מוזמן לרוץ לפוליטיקה נראה כמה בוחרים יהיו לו, בטוח לא יעבור את אחוז החסימה!!! משילות תהיה רק עי נבחרי ציבור. בהצלחה לממשלת ישראל!!!המשך 11:35 30.01.2026
