שר המשפטים יריב לוין הגיב לדבריו של השופט עמית על "הושטת יד" וטען כי מדובר בניסיון להוביל לכניעת הממשלה: "זה כמו לערוף למישהו את הראש ואז לומר לו – למה אתה לא מושיט יד חזרה?"

שר המשפטים יריב לוין תוקף בחריפות את דבריו של שופט בית המשפט העליון, יצחק עמית, שהתייחס לאחרונה למה שהגדיר כ"הושטת יד" לעבר הממשלה. בראיון לזיו מאור ויסכה בינה בתוכנית "פעמיים הפוך" ברדיו 'גלי ישראל', הגדיר לוין את הדברים כלא פחות מ"שיא החוצפה".

"אם פעם ינסו להגדיר במילון מהי 'שיא החוצפה' – נדמה לי שיש כאן דרך קלה להגדיר זאת", אמר השר לוין בראיון. "זה פשוט לא להאמין. קודם באים, רומסים את הממשלה ואת הכנסת, נוטלים את סמכויות שר המשפטים – ואחר כך 'מושיטים יד'".

לוין בחר להשתמש בדימוי קשה כדי להמחיש את תחושותיו מול התנהלות המערכת המשפטית: "זה כמו לערוף למישהו את הראש ואז לומר: אנחנו מושיטים לו יד, ולא מבינים למה הוא לא מושיט לנו יד חזרה".

לדברי שר המשפטים, מאחורי ההצהרות על הידברות או פשרה מסתתרת דרישה לכניעה מוחלטת של הדרג הנבחר: "צריך גם לומר, היד הזאת היא יד ריקה, יד שאומרת למעשה – בוא תיכנע לי".