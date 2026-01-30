השחקנית והדוגמנית טל ברקוביץ', נהרגה בתאונה קטלנית בכביש 40 בדרום, זמן קצר אחרי שהעלתה סטורי עם המילה "בית". בשנים האחרונות התקרבה לדת וחיה עם בעלה איש העסקים החרדי בחו"ל

עולם הבידור והאופנה מרכין ראש: טל ברקוביץ', שחקנית ודוגמנית עבר מוכרת, נהרגה הלילה (חמישי) בתאונת דרכים קשה ליד צומת טללים שבדרום. ברקוביץ', בת 41 במותה, הגיעה לישראל לביקור מחו"ל שם התגוררה בשנים האחרונות.

במהלך נסיעה בכביש 40, סמוך לצומת טללים, הייתה מעורבת ברקוביץ' בתאונה קטלנית. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. מצמרר לגלות כי רק זמן קצר לפני האירוע הקשה, העלתה ברקוביץ' לחשבון האינסטגרם שלה תמונת נוף עם הכיתוב "Home" (בית), לרגל ביקורה בארץ.

ברקוביץ' החלה את דרכה בעולם המחול והדוגמנות וזכתה להצלחה רבה בארץ ובחו"ל. בשנת 2011 השתתפה בתוכנית "רוקדים עם כוכבים" ומאוחר יותר עברה להתגורר בלונדון ובארה"ב, שם שיחקה במספר הפקות בינלאומיות.

בשנת 2020 נישאה לאייזיק, איש עסקים חרדי, והשניים ניהלו יחד אורח חיים דתי. בשנים האחרונות היא שיתפה לא פעם בשינוי שעברה ובתהליך ההתקרבות לדת ולשורשים. לאחרונה השתתפה בתוכנית "משחקי השף" ברומניה, שם סיפרה בראיון כי החיבור למדינה הגיע דרך שורשיו של אביה.