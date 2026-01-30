אברי גלעד שיבח בטורו את נציב שב"ס על השינוי הדרמטי בבתי הכלא הביטחוניים: "הכלא חזר להיות מקום שלא רוצים להגיע אליו, הכבוד חזר אל בין החומות"

איש התקשורת אברי גלעד הקדיש חלק מטורו השבועי לשבח את נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, על השינוי המבני והמשמעותי שהוביל בארגון מאז כניסתו לתפקיד, בגיבוי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

"בא קובי יעקובי והפך את השולחן", כתב גלעד. "בתוך זמן קצר הכלא חזר להיות, או התחיל להיות, מקום שאתה לא רוצה להגיע אליו. כל ההטבות נשללו מייד, כל האסירים חזרו להיות צייתנים וממושמעים".

גלעד התייחס לשינוי במעמד הסוהרים תחת פיקודו של יעקובי וציין כי "הסוהרים הפכו ללוחמי כליאה, הכבוד חזר אל בין החומות". לדבריו, ההצלחה נובעת משילוב בין מדיניות השר ליכולות הניהול של הנציב: "זה גם בגלל האג'נדה של השר, אבל במיוחד כי הנציב הוא מנהל בחסד, שיודע לתרגם אידיאולוגיה לשפת המעשה ולהנחיל אותה לארגון במהירות".

בסיום דבריו הביע גלעד תקווה לראות את יעקובי מתקדם לתפקיד הבכיר ביותר במשטרה: "איש משהו. מקווה כבר לראותו כמפכ"ל".