הטמפרטורות יטפסו עד ל-30 מעלות ביום ראשון הקרוב, אך הקיץ הקצר יסתיים במהירות: בערב ט"ו בשבט הגשם יחזור לצפון ולמרכז והמעלות יצנחו

השירות המטאורולוגי מעדכן היום (ו') על תנודות קיצוניות במזג האוויר המצפות לנו בימים הקרובים. לאחר פרק הגשם הקצר שחלף, אנחנו נכנסים לסוף שבוע של התחממות ניכרת שתגיע לשיאה ביום ראשון הקרוב.

על פי התחזית, ביום ראשון ישרור "שרב חורפי" עם טמפרטורות גבוהות במיוחד לתחילת חודש פברואר. בשפלה, בצפון הנגב ובחלקים ממישור החוף המעלות צפויות לטפס לסביבות ה-30 מעלות – מזג אוויר חם מהרגיל לעונה במידה ניכרת.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: סטודיו A)

אולם, מי שתכנן על המשך הקיץ צפוי להתאכזב במהירות. ביום שני, יום ט"ו בשבט, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והאווירה תהפוך חורפית מחדש. לקראת ערב החג יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ, אשר יתפשט במהלך הלילה גם לאזור המרכז.

ביום שלישי הגשמים המקומיים יימשכו בצפון ובמרכז, וביום רביעי המערכת תיחלש ותהיה בשלבי סיום, עם שאריות של גשמים קלים בלבד וחזרה לטמפרטורות הרגילות לעונה.