משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקיום המחאה המתוכננת במוצאי שבת ברחבת הבימה בתל אביב. המשטרה אישרה את תנאי המחאה, הכוללת תהלוכה שתצא מבית אריאלה ברחוב שאול המלך ותסתיים במתחם הבימה.
כוחות משטרה גדולים יתפרסו לאורך מסלול הצעדה ובמוקדי ההפגנה במטרה לאבטח את המשתתפים ולשמור על הסדר הציבורי. במשטרה מדגישים כי יגלו אפס סובלנות כלפי גילויי אלימות, הסתה או הפרות סדר.
בשל קיום התהלוכה והעצרת, יחולו שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה. החל מהשעה 18:30 ייחסם לתנועה רחוב שאול המלך, מרחוב ויצמן ועד רחוב לאונרדו דה וינצ'י בשני הכיוונים.
החל מהשעה 19:00 ייחסמו לתנועה הרחובות הבאים:
-
רחוב דיזנגוף: מרחוב אבן גבירול ועד טשרניחובסקי (לשני הכיוונים), ומכיכר דיזנגוף ועד המלך ג'ורג' (לכיוון דרום).
-
רחוב המלך ג'ורג': מרחוב הנביאים ועד רחוב חשמונאים בשני הכיוונים.
-
שדרות ח"ן: מרחוב הנביאים ועד רחוב דיזנגוף לכיוון דרום.
-
שדרות בן ציון: מרחוב המלך ג'ורג' ועד רחוב אחד העם בשני הכיוונים.
-
שדרות רוטשילד: מרחוב חשמונאים לכיוון צפון.
-
רחוב מרמורק: מרחוב אבן גבירול ועד שדרות רוטשילד לכיוון מערב.
במשטרה קוראים לציבור הנהגים להישמע להוראות השוטרים בשטח, לעשות שימוש בדרכים חלופיות ולהיעזר באפליקציית Waze לעדכונים בזמן אמת.
