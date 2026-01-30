אזרחית ישראלית זוהתה היום כשהיא מסתובבת בעיר יריחו שבשטח A. קציני המנהל האזרחי פעלו להענקת הגנה מיידית ולהעברתה לידי המשטרה להמשך חקירה

אירוע חריג שהיה עלול להסתיים באסון התרחש הלילה (ו') בחטיבת הבקעה והעמקים: אזרחית ישראלית נצפתה כשהיא מסתובבת בלב העיר יריחו, המוגדרת כשטח A בשליטה פלסטינית מלאה, תוך סיכון מיידי לחייה.

קציני מנהלת התיאום והקישור (מת"ק) יריחו, שקיבלו את הדיווח המדאיג, פתחו במבצע חילוץ מהיר. הם הצליחו להגיע אל האזרחית, העניקו לה הגנה מיידית בתוך העיר המעוינת, ובמקביל תיאמו את העברתה המהירה לידי כוחות הביטחון הישראליים.

האזרחית הועברה להמשך טיפול וחקירה במשטרת ישראל, שם בודקים כיצד הצליחה להיכנס לעיר ולמה שימשה כניסתה. במערכת הביטחון מבהירים שוב כי מדובר בעבירה על החוק ובסכנת חיים ברורה: "הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת".