את פרשת בשלח קוראים בדרך כלל בשבת הסמוכה לט"ו בשבט והיא נקראת גם שבת שירה. זמני כניסת ויציאת שבת פרשת בשלח תשפ"ו

פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח היא פרשת השבוע הרביעית בספר שמות. היא מתחילה בפרק י"ג, פסוק י"ז ומסתיימת בפרק י"ז, פסוק ט"ז.

את פרשת בשלח קוראים בדרך כלל בשבת הסמוכה לט"ו בשבט. מכיוון שקוראים בה את שירת הים, היא מכונה גם "שבת שירה", ובקהילות שונות קיימים לגביה מנהגים מיוחדים כמו קריאת שירת הים בקריאת התורה וכן בפסוקי דזמרה במנגינה מיוחדת, וכן פיזור אוכל לציפורים.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 16:36. יציאת השבת: 17:51

תל אביב

כניסת השבת: 16:52. יציאת השבת: 17:52

חיפה

כניסת השבת: 16:43. יציאת השבת: 17:50

באר שבע

כניסת השבת: 16:54. יציאת השבת: 17:53

חברון

כניסת השבת: 16:56. יציאת השבת: 17:52

גוש עציון

כניסת השבת: 16:56. יציאת השבת: 17:51

אריאל

כניסת השבת: 16:41. יציאת השבת: 17:50

אילת

כניסת השבת: 16:46. יציאת השבת: 17:55

צפת

כניסת השבת: 16:43. יציאת השבת: 17:48