לא רק בטראמפ ניסו להתנקש -היום מתברר שגם בביידן: על פי הפרסומים בכלי תקשורת בחו"ל, אדם בנג'מין הול מאלבמה מואשם שתכנן להתנקש בנשיא ביידן במהלך העימות הנשיאותי בג'ורג'יה. אתמול (רביעי), עצרה המשטרה את אדם בנג'מין הול, בן 23, אחרי שהתעוררו החשדות נגדו.

לפי התביעה, הול נסע מאלבמה לאטלנטה ב-27 ביוני 2024, המועד שבו תוכנן להתקיים עימות נשיאותי של רשת CNN באותו ערב. על פי החשד, הול תכנן להתגנב לעימות ולהתנקש בחייו של ביידן. התובעים הציגו נתוני GPS שנשאבו מהטלפון של הול, הממקמים אותו לכאורה במרחק של שלושה בלוקים מהעימות כ-30 דקות לפני תחילת האירוע.

הול מואשם גם בכתיבת מסמך שכינה "חשיפה" (Expose), שהיו מיועד "לכל העיתונאים הפלסטינים… ולזכר אלו שאיבדו את חייהם לאורך הדרך". הפתק כלל לכאורה מסרים המזהירים כי "האויבים שלנו אינם בשום מדינה אחרת מלבד המדינה שלנו ושל ישראל", וקרא ל"הפלת" ממשלת ישראל.

"הגיע הזמן שנפיל את הממזרים האלה ונאיים לבצע פאקינג 'D-Day' (פלישה) על תל אביב", כתב. המכתב כלל שילוב של רגשות פרו-פלסטיניים ורעיונות של קונספירציה נגד הממשל. המסמך קרא להתקוממות ב-4 ביולי, וקרא לתומכים לצעוד לעבר וושינגטון די.סי.

"בשבוע של ה-4 ביולי, תשכחו מהמנגלים ומסיבות הבריכה שלכם. במקום זאת, עשו את המעשה הפטריוטי וצעדו לעבר גבעת הקפיטול, הבית הלבן ובית המשפט העליון חמושים בכל מה שיש לכם", נכתב לכאורה במכתב. "אלא אם כן הפדרלים יירו קודם, אסור לכם להתעמת. אם הם לא יסכימו לציית לאחר כמה שעות, אני מאשר לכם לצעוד לתוך המבנים הללו ולעשות את מה שנחוץ כדי להחזיר את השליטה על המדינה שלנו מידי ה'דיפ סטייט'".

השירות החשאי של ארה"ב מוביל את החקירה בנוגע לניסיון ההתנקשות לכאורה. הודעה לעיתונות מטעם משרד התובע של המחוז הצפוני של ג'ורג'יה טוענת כי להול היה כלי נשק כשנסע לעימות בג'ורג'יה. נמסר כי החקירה נמשכת וייתכן שיוגשו אישומים נוספים נגדו.

"איומים נגד הנשיא הם חמורים ביותר ויש להתייחס אליהם ככאלה", אמר התובע האמריקאי תיאודור ס. הרצברג. "פעולותיו לכאורה של הול חרגו מעבר למילים בלבד וכללו נסיעה לג'ורג'יה עם כלי נשק כדי לרצוח את הנשיא ביידן. אלימות פוליטית לעולם אינה מקובלת ויש להתמודד מולה באמצעות התערבות מהירה והשלכות משמעותיות".