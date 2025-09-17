הנשיא לשעבר ג'ו ביידן ומשפחתו נקלעו למשבר כלכלי חמור. החברות הגדולות נמנעות מהזמנתו להרצאות מחשש לטראמפ, והבן האנטר מתמודד עם חובות עצומים שמכבידים על המשפחה.

יום עצוב בארה"ב. על פי דיווחים רבים בתקשורת האמריקאית, הנשיא לשעבר ג'ו ביידן ומשפחתו נקלעו לקשיים כלכליים משמעותיים, ומוצאים עצמם בקושי רב למצוא פרנסה לאחר סיום כהונתו בבית הלבן.

על פי הדיווחים, החברות הגדולות בארה"ב – שבעבר נהגו להזמין נשיאים לשעבר להרצאות יוקרתיות ולכנסים בינלאומיים – נזהרות מלקשור את שמן למשפחת ביידן. הסיבה לכך, כך נטען, היא החשש מתגובתו החריפה של הנשיא דונלד טראמפ, שכבר הזהיר כי מי שיתמוך במשפחת ביידן עלול לשלם מחיר כלכלי ופוליטי.

לצד זאת, התקשורת האמריקאית מדווחת גם על בעיות כלכליות מתמשכות של הבן האנטר ביידן, הנושא חובות גדולים שנערמו בשנים האחרונות. חובות אלו, בשילוב עם הקושי של ג'ו ביידן למצוא מקורות הכנסה חדשים, מגבירים את תחושת המצוקה הכלכלית בקרב בני המשפחה.

בארה"ב מציינים כי מדובר במצב חריג יחסית, שכן נשיאים לשעבר נהנים בדרך כלל מהכנסות גבוהות לאחר פרישתם בזכות ספרים, הרצאות וקשרים עסקיים. במקרה של ביידן, כך נראה, המשפחה מוצאת עצמה במציאות מורכבת במיוחד – גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה ציבורית.

זאת מכיוון ששמם נקשר ליריבות פוליטית ישירה לנשיא המכהן, דונלד טראמפ, וחוסר רצונם של חברות ואנשי הון לדרוך בצידו הלא נכון.