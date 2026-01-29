יעל בר זוהר חוגגת יום הולדת: מהפריצה ב"רמת אביב גימל", דרך הפסטיגלים והנחיית הטלוויזיה ועד הזוגיות עם גיא זו־ארץ והמופע המשותף – 10 עובדות מעניינות על אחת הכוכבות הגדולות בישראל

מהכוכבת של בני הנוער בשנות ה-90, דרך הפסטיגלים ועד לבמות הטלוויזיה הגדולות, יעל בר זוהר מלווה את התרבות הישראלית כבר שלושה עשורים. לרגל יום הולדתה, קבלו 10 עובדות מעניינות שאולי פספסתם.

1. נולדה ללב תל-אביבי

יעל נולדה וגדלה בשכונת רמת אביב בתל אביב-יפו – סביבה שתרמה לחשיפה מוקדמת לעולם התרבות והבמה.

2. התחילה לשחק עוד בתיכון

כבר כנערה הייתה חלק מלהקת "השכנים של צ'יץ", ושם עלתה לראשונה על במה מקצועית במחזמר "דוד".

3. הפריצה הגדולה: "רמת אביב גימל"

בגיל 15 בלבד קיבלה את תפקיד שרון לינוביץ' באופרת הסבון "רמת אביב גימל" – תפקיד שהפך אותה בן-לילה לאייקון נוער.

4. אמנית מצטיינת בצה"ל

במהלך שירותה הצבאי הוגדרה אמנית מצטיינת, ושירתה ביחידת ההסרטה של חיל האוויר, מה שאפשר לה להמשיך בקריירה במקביל.

5. מלכת הפסטיגל

יעל השתתפה 9 פעמים בפסטיגל וזכתה בו 3 פעמים – הישג נדיר שממצב אותה כאחת מכוכבות הפסטיגל הגדולות בכל הזמנים.

6. לא רק שחקנית – גם מנחה עטורת פרסים

ב-1999 זכתה בפרס מסך הזהב כמנחת תוכניות ילדים ונוער, והמשיכה להנחות עשרות תוכניות וטקסים מרכזיים.

הזוגיות עם גיא זו-ארץ

למרות שרבים חושבים שיעל בר זוהר וגיא זו-ארץ הכירו בחזרות למחזמר "מרי לו", המפגש הראשון ביניהם היה כבר בסוף שנות ה-90 על סט הסדרה "רמת אביב גימל". הרומן עצמו החל רק ב-2002, והשניים נישאו ב-2005 ומאז נחשבים לאחד הזוגות היציבים בביצה.

על המופע המשותף

השניים השיקו מופע זוגי בשם "בוא לא נדבר על זה", לציון 20 שנות זוגיות ונישואין: מופע בידור אישי עם הומור עצמי וסיפורים מהחיים המשותפים – זוגיות, הורות וקנאה.

9. אמא לפני הכול

לצד הקריירה העמוסה, יעל היא אמא לשלושה, ומרבה לדבר בגלוי על הורות, איזון ושגרה.

10. ממשיכה להתחדש

גם אחרי שלושה עשורים על המסך, יעל לא עוצרת: ריאליטי, הנחיה, משחק, קמפיינים ציבוריים ופרויקטים דיגיטליים – והיא עדיין רלוונטית מתמיד.