מה קרה כשבל האייקונית משנת 2006, הלא היא יעל בר זוהר, פגשה את בל של 2025, ליהי טולדנו? צפו במפגש הפסגה של בל ובל

מפגש מרגש בין שתי כוכבות שהחיו את דמותה של בל על הבמה הישראלית: יעל בר זוהר, שגילמה את התפקיד לפני 20 שנה, הגיעה להפתיע את ליהי טולדנו וחני נחמיאס בהפקה החדשה של המחזמר הקלאסי של היפה והחיה.

לפני שני עשורים, בשנת 2006, כיכבה יעל בר זוהר בתפקיד בל במחזמר "היפה והחיה" שהוצג בישראל בעיבוד עברי של דיסני. השנה, את אותה דמות מגלמת ליהי טולדנו בהפקה מחודשת. השבוע חוזר המחזמר לבמות – והפעם עם הפתעה מיוחדת. יעל בר זוהר הגיעה לביקור מאחורי הקלעים והפתיעה את כוכבות ההפקה: ליהי טולדנו, שמגלמת כיום את בל, ואת חני נחמיאס, ששיחקה לצדה של בר זוהר בהפקה המקורית לפני 20 שנה.

צפו במפגש המרגש: בל פוגשת את בל

מפגש הפסגה בהפקת "היפה והחיה"

המפגש בין יעל בר זוהר לליהי טולדנו סימל מעבר של לפיד בין דורות של שחקניות ישראליות שמביאות לחיים את אחת הדמויות האהובות ביותר של דיסני, במחזמר "היפה והחיה". חני נחמיאס, ותיקה בהפקה המקורית, השלימה את התמונה המשפחתית-תיאטרלית הזו.

ההפקה הנוכחית, בבימויו של משה קפטן ובשיתוף אמנותי מלא עם חברת דיסני הבינלאומית, מציגה עיבוד עברי מלא לשירים ולסיפור הקלאסי. ההצגות יתקיימו בין 15 ל-21 בדצמבר במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב.

צוות כוכבים וחוויה תיאטרלית מלאה

לצד ליהי טולדנו בתפקיד בל, מככב יחזקאל לזרוב בתור החיה, אוראל צברי בתפקיד קוגסוורת', אברהם ארונסון כגסטון, וצוות גדול של שחקנים, רקדנים וזמרים.

ההפקה מציעה חוויה תיאטרלית ייחודית: תפאורה מוקפדת, תלבושות ססגוניות, ונגנים שמנגנים ושרים את שירי המחזמר בביצועים חיים ישירות על הבמה – בדיוק כמו במחזות הזמר הגדולים בעולם.

החזרה של "היפה והחיה" בחנוכה ממשיכה מסורת של תיאטרון משפחתי איכותי בחגים, ומביאה לקהל הישראלי את הקסם של הסיפור הקלאסי של היפה לחיה.

ההצלחה של ההפקה בקיץ מוכיחה שוב את הכמיהה של הקהל הישראלי למחזות זמר גדולים ומקצועיים בעברית, שמדברים אל ילדים ומבוגרים כאחד.